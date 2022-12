Az év utolsó jegyzetét írom, és ígérem, az okosságoktól, a nagy és kőbe vésett igazságoktól legalább az utolsó napon megkímélem az olvasót – és így magamat is. Nem akarok okosabbnak – de butábbnak se –, tapasztaltabbnak, jobbnak látszani, mint amilyen vagyok. Valamilyen képet alkothatnak rólam azok, akik rendszeresen olvassák ezen az oldalon és helyen írásaimat. Ebben az évben edzettebb lettem, sokat tanultam, elsősorban magamról. Nyáron és ősz elején vargabetűt írt le az életem, amit a mindenható „Varga” a bőrömre, belém rajzolt. De jó emberekkel találkoztam, ígérték, és figyeltek, vigyáztak rám, így, nekik köszönhetően visszatalálhattam korábbi önmagamhoz, ahhoz a tevékenységhez, amit imádok. És olykor nagyon utálok, mert ilyen ha érzünk, ha nem vagyunk közömbösek. Saját hullámvasútunkon ülünk: kiabálunk, félünk, visítunk, mégsem akarunk kiszállni – mert ez a mi utunk.



Magam is végigmentem rajta, és nem akarok visszafordulni – visszanézni olykor igen. Emlékezni lehet, felejteni nem szabad, ami megtörtént, annak tanulságait hasznosíthatjuk, tanulhatunk belőle. No, a fene egye meg! Előbukkant egy-két fránya közhely, nagy-nagy igazság. Ne is figyeljenek oda! Ugorják át ezt a részt!



Minden úgy volt jó ebben az évben, ahogyan zajlott, semmit sem csinálnék, élnék meg másként, mint ahogy történt, attól marad emlékezetes. Rossz és jó. Mint mindenkinek. A végén illene valamit kívánni, BÚÉK, vagy valami ilyesmi. Én inkább jó embereket kívánok mindenkinek, és minél többel találkozunk, annál boldogabb lesz az új esztendő. Ehhez csak annyi kell, hogy mi is jók legyünk.