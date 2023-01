Dumáljatok kevesebbet! – tökéletesen egyet kell értsek Egri János tanácsával. A napokban került a kezem ügyébe, majd hallgattam meg a legendás műsorvezetővel készült beszélgetést, Az első influenszerek című műsornak volt a vendége. Itt számolt be arról, hogy korábban előadást tartott az egyik hazai egyetem televíziós képzésén tanulóknak, akiket igyekezett jó tanácsokkal ellátni, többek közt azzal, hogy engedjék szóhoz jutni a versenyzőt, vagyis azt a személyt, akit meghívtak a műsorba, valamint ne akarják megmutatni azt, hogy nagyon felkészültek, ne akarjanak még valamit hozzátenni az alany által elmondottakhoz. Nagyon ritkán szoktam reggelente a tévét bekapcsolni, valami reggeli műsorra pedig még ennél is ritkábban kapcsolok, a jövőben pedig még ennél is kevesebbszer teszem, miután tegnap reggel elkövettem azt a hibát, hogy az egyik kereskedelmi csatornára mentem. Pillanatok alatt felhúztam magam azon, hogy a két műsorvezető nemcsak a meghívott vendéget próbálta felülmúlni, hanem egymással is versengtek. Folyamatosan egymás, vagy a vendég szavába vágtak, így több perc leforgása alatt sem hangzott el egyetlen teljes mondat. Szerintem kevés olyan idegesítő dolog van a világon, mint az, hogy nem hallgatjuk végig a másikat, hanem egyből reagálunk rá, és nem törődve a mondandója folytatásával, nyomjuk a saját véleményünket. Naponta találkozok én magam is ilyen helyzetekkel. Ilyenkor általában elhallgatok, majd a másik meghallgatása után továbbállok, nem folytatom. Borzasztóan elkeserítőnek találom azt, hogy az egymás iránti tisztelet és az egymásra való odafigyelés teljesen kihalóban van. Igaza volt Egri Jánosnak abban is, hogy a csapatsport megtanítana mindannyiunkat arra, hogy nem mi vagyunk a főszereplők, ne akarjunk előretolakodni, ugyanaz a dolgunk, mint a többieknek, akikre figyelnünk kell.