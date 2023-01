Jó néhány nappal ezelőtti a hír, hogy mivel az igazságügyi szakértő szerint alkalmatlan a vezetésre, az ügyészség azt indítványozta, hogy végleg vonják be a jogosítványát annak a férfinak, aki Veszprém belvárosában büntetőfékezett. A hétvégén pedig kikerült egy videó is a netre, amelyben a sértett fél meséli el, hogy mi történt a büntetőfékezés előtt. Az, hogy a fékező előzőleg nem adta meg az elsőbbséget a sértettnek. Szinte naponta érkezik hír az ország különböző pontjairól arról, hogy némely sofőrök vélt vagy valós sérelmeik miatt így állnak bosszút autóstársaikon. Ez a konkrét eset is történhetett volna akár Szegeden is.

Úgy látszik, még mindig nem fogta föl minden autós, hogy az eszköz, amelyet az A pontból B pontba való eljutásra használ, emberölésre is alkalmas. És nem kell hozzá szándékosság sem. Elég egy bokor mögül előlépő gyalogos, az úttesten elcsúszó motoros vagy kerékpáros, millió példát lehetne hozni arra, amikor tulajdonképpen senki nem hibás, de mégis súlyos sérülés, rosszabb esetben halál a vége.

Lehet az ember bármilyen jó sofőr, lehet az autója vadiúj, vagy akár régebbi, de tökéletesen karbantartott, amíg az ember nem egyedül közlekedik az úton, addig csak reménykedhet abban, hogy mások is jó sofőrök, és mások sem közlekednek kopott nyári gumival januárban.

Éppen emiatt nem értem azokat, akik tudatosan alakítanak ki balesetveszélyes helyzetet. A büntetőfékezés esetében ugyanis ez történik. Meglepődnék, ha a veszprémi büntetőfékező csak egyetlen pillanatra is belegondolt volna abba, hogy mi van, ha a mögötte jövő kocsiban például nem működik tökéletesen a fék. És egészen biztos vagyok abban is, hogy ha valaki az ő családtagja előtt büntetőfékezett volna, ő lett volna a legjobban felháborodva. De nyilván ebbe sem gondolt bele. Valószínűleg tényleg alkalmatlan a vezetésre.