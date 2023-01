Érdekes bulvárügy borzolja az erre érzékenyek idegrendszerét napok óta. A történet úgy kezdődött, hogy egy színésznő, akit az ország egy napi sorozatból ismerhetett, elveszítette a kutyáját. Vagy igazából nem is ő, hanem a férje, de végül mindegy is. A lényeg, hogy a kis Phoebe az éjszakai sétáltatás során meglógott, és csak másnap került haza, miután kipihente magát az őt megtaláló trolisofőrnél. Túl sok hírértéke nincs az eseménynek, a kommentszekció azonban felfújta az ügyet, számonkérve a színésznőt, miért nem pórázon sétáltatta férje azt a kutyát. És hogy ez bizony szabálysértés.

Lehetne ennyi is a sztori, csakhogy a színésznő tegnap reggel az egyik tévéműsorban is elmesélte a sztorit, amit nem kisebb információval fejelt meg, mint hogy kicsúszott a száján: 4 és fél éves fiát, aki közben felébredt, egyedül hagyta otthon, mivel ő is elment a kutyát keresni. Miután a műsorvezető felhívta a figyelmét, hogy ezt talán nem kellett volna elmesélnie, gyorsan megjegyezte, hogy megkérte édesanyját, hogy jöjjön át, így a gyerek csupán 20 percet volt egyedül.

Tisztában vagyok vele, hogy sokan annyira kötődnek kutyáikhoz, mint egy családtaghoz, elvesztése így nagy traumát tud okozni. Azt azonban anyaként nem tudom elképzelni, hogy egy négylábút előrébb helyezzek kisfiamnál, és gondolkodás nélkül magára hagyjak az éjszaka közepén egy óvodást. Akkor sem, ha alszik, nemhogy ha még ébren is van. Tudjuk, hogy egy baleset vagy tragédia akár néhány perc alatt megtörténhet egy ilyen kisgyerekkel, nemhogy közel fél óra alatt. Azt gondolom, ez az ügy mostantól már nem arról szól, szabálysértés-e póráz nélkül kakiltatni egy kutyát, hanem valami sokkal fajsúlyosabbról. Talán jobban járt volna a színésznő, ha ezt a bulvárhullámot nem lovagolja meg, mert valószínű, hogy a tajték csúnyán átcsapott a feje fölött.