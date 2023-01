Vannak dolgok, amelyekre nem lehet elégszer felhívni a figyelmet. Ilyenek a lakástüzek is. Az, hogy naponta megírjuk, hogy mi és hol gyulladt ki, azért nem olyan, mint amikor egyszerre jön szembe az emberrel egy egész éves adatsor, amelyre a cikk címe pontosan illik.

Idén először a Katasztrófavédelem szóvivője vont mérleget a tavalyi évről, így aztán tegnap beszélgettem is Molnár Krisztinával, a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjével, akinek nem voltak jó hírei. A vármegye tüzeiről találnak egy cikket, érdemes elolvasni. A lényeg egyébként annyi, hogy tavaly három ember halt meg a vármegyében lakástűzben, ami éppen háromszor ennyi, mint egy évvel korábban. Sokan meg is sérültek, de az adatokat tényleg megtalálják a cikkben, most nézzük, ami kimaradt, és ez az, amit már százszor leírtam.

A szakemberek szerint a lakástüzek egy része biztosan megelőzhető lenne. A leggyakrabban nyílt láng használata, elektromos probléma, a fűtési rendszer hibája, főzés vagy dohányzás okozza ezeket, ha nem számítjuk a szándékos gyújtogatást.

Tehát lehetne például mindjárt azzal kezdeni, hogy senki sem dohányzik az ágyban. Mindjárt egy veszélyforrással kevesebb. De oda kéne figyelni a főzésre is, hogy ne hagyjuk már meggyulladni a kaját, ha lehet.

A technikai, vagy más hiba miatti tüzeket persze nem lehet megelőzni, de van egy elég biztos módszer, vagyis egy eszköz, hogy élve megússzuk azokat. A neve: füstérzékelő.

Az országban összesen 7414 lakástűz volt tavaly, és csak 19 helyszínen volt füstérzékelő. Kilencvenkét ember halt meg. Négynaponta valaki.