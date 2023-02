Komolyan mondom, én bírom Binszki Józsefet. Ő a kevés közül az egyik baloldali képviselő Szegeden, akivel lehetett értelmesen beszélni, nem rázta le egyből az embert, sőt az utcán is visszaköszönt. Botka Lászlónak erre például már nem marad energiája. Szóval Binszkinek volt gyerekszobája, ez látszik rajta. Emlékszem, amikor tavaly megválasztották alpolgármesternek, megkérdeztem tőle, hogy mi a fenének kell ez neki. Nincs-e elég baja amúgy is Botka Lászlóval, meg nincs-e elég dolga a praxisával. Már nem emlékszem pontosan mit mondott, de a vége az lett, hogy rendesen el tudja látni ezt a feladatot is. Szóval jól jött ki a beszélgetésből, de hát végül is ügyvéd, ért az ilyenekhez. Most azonban mellélőtt szerintem.

Ő jelentette be a napokban a háta mögött csak Botka.hu-nak csúfolt városi portálon, hogy négy óvodát zárat be az önkormányzat. Az általam igen nagyra tartott Garai Szakács Lászlónak adott interjúban meg is indokolja, hogy miért. Természetesen, a kormány a hibás, meg az is baj, hogy kevesebb a gyerek. Nem is lenne baj ezzel, ha tavaly nem pont mást állított volna. Botka László akkor is a fejébe vette, hogy bezárat pár óvodát, de Binszki – ugyan még csak képviselőként – kerek perec kijelentette, hogy lehet ugrálni, de a közgyűlési többség nem lesz meg. Nem is került végül a testület elé a rendelettervezet. Azt is érdemes tudni, hogy korábban Binszki József volt szinte az egyetlen, aki baloldaliként ellent mert mondani Botka Lászlónak. Ő állt ki ugye a Botka-féle óvodabezárási terv ellen, és ő volt az, aki az előválasztáson elindult Szabó Sándorral szemben, Botka pedig az utóbbit támogatta. Hogy mi változott azóta, azt mindenki döntse el magában.