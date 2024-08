Még alig hat éve, hogy kedélyesen heherészett Lázár Jánoson a magyar sajtónyilvánosság a HVG-től az Indexen át a 444-ig, miután azt merészelte állítani, hogy Bécsben vannak bizonyos no go zónák, azaz olyan, többségében muszlim bevándorlók által benépesített helyek, ahova a rendőrök sem szívesen teszik be a lábukat. Pedig akkor már túl voltunk a párizsi Charlie Hebdo szerkesztősége ellen elkövetett támadás és a szintén párizsi Bataclan színházban rendezett mészárláson, amelyet szintén iszlamista szélsőségesek hajtottak végre.

Ki sejthette előre, hogy ha ellenőrizetlenül engedünk be bevándorlók százezreit Európába, az biztonsági kockázattal jár? Hát kábé minden épeszű ember, viszont aki ennek hangot is adott, azt azonnal sarokba állították, legyen mondjuk a vád iszlamofóbia vagy az európai alapértékek megsértése.

De vissza Bécsbe, a világ legélhetőbb városába (nem vicc, zsinórban harmadik éve kapta meg Bécs ezt a titulus). Taylor Swift amerikai énekesnő három koncertet adott volna a császárvárosban, ám mindhárom fellépését le kellett mondani terrorfenyegetés miatt. Nem fogják kitalálni, az ügyben lekapcsolt két gyanúsított szintén radikális iszlamista volt.

Anglia pedig már napok óta forrong, miután egy ámokfutó három kisgyereket halálra késelt, nyolc másikat és két felnőttet pedig súlyosan megsebesített. A 6 és 11 közötti kicsik egy jóga- és táncórán voltak, amelynek a fő témája szintén Taylor Swift zenéje volt. Három kislánynak azért kellett meghalnia, mert egy bevándorló hátterű őrült úgy érezte, hogy az amerikai popénekesnő zenéje nem felel meg az ő erkölcseinek.

Hol húzódik az a határ, amikor az emberek azt mondják, elég volt? És ha egyszer kimondják, nem lesz-e már túl késő?