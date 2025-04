Jót cselekedni – rutinná kellene, hogy váljon

Már a kutatók is kimutatták, hogy boldogabbak azok az emberek, akik segítenek. Jót cselekedni – ehhez nem kellenek nagy tettek, sokszor elég az odafigyelés is.

Jót cselekedni – jó lenne, ha ez úgy terjedne, mint egy járvány. Illusztráció: Shutterstock

Befőttes üvegbe zárt szeretet

Néhány évvel ezelőtt egy mártélyi férfi rengeteg befőttet és lekvárt rakott ki a portája elé. Kiírta, hogy bárki vihet belőle, fogyasszák jó étvággyal. Lapunknak akkor elmondta, hogy a nem sokkal azelőtt elhunyt édesanyja tette el ezeket a befőtteket. Minden évben megteltek az üvegek, amikből jutott a családtagoknak, de sok maradt otthon is, elvégre a kert ajándékai nem mehettek veszendőbe. Amikor a család eladta a megörökölt házat, a finom befőttekből sokat megtartottak, de mindet nem tudták volna megenni. A fia ezért úgy döntött, ami még megmaradt, kiteszik az ingatlanuk elé, aki szeretne, vigyen belőle. Nem kellett sokat várni, aki arra járt, választott belőle és valószínűleg hálás szívvel gondoltak az amúgy is jólelkű nénire, aki – a fia ötlete által, hogy nem dobja ki, hanem odaadja másoknak – a befőttesüvegbe zárt szeretetével a halála után is örömet szerzett jó néhány embernek.

Többet főz, hogy másoknak is jusson

Ez a történet most annak kapcsán jutott eszembe, hogy Makón él egy fiatal édesanya, aki többet főz, mint ami a családjának kell. A többletet pedig kiteszi a ház elé egy asztalra, hogy aki éhes, vigyen belőle. Mivel azt látta, hogy van igény az ilyen jellegű jótékonyságra, ha ideje engedi a három gyermeke mellett, külön is főz ebből a célból. A jó hozza magával a jót. Ma már vannak, akik alapanyagokkal is segítik a jócselekedetét. A hétvégén pedig a fiatal anyuka jótékonysági főzést szervezett programokkal, amin sokan vettek részt.

Jót cselekedni – ez lesz a fizetsége

A makói Kotormánné Schmidt Klaudiának mindezekért az a fizetsége, hogy látja az örömet azok szemében, akiknek nagyon sokat jelent az az egy tál étel, amit szeretettel ad. A másik haszna majd évek múltán érik be. Az a három kisgyerek ugyanis, akik úgy nőnek fel, hogy megtapasztalják, hogy az anyukájuk másokon segít, valószínűleg maguk is ilyen emberré válnak. Ez pedig többet ér minden kincsnél.