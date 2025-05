Panellakás egy zsák krumpliért

A szegedi ingatlanpiacon egyre inkább felértékelődnek a panellakások, amelyek valaha alacsonyabb státuszt képviseltek. Míg korábban egy retró panellakás nem számított keresett ingatlannak, mostanra a piac számára értékesebbé vált, főként azok számára, akik korábban kedvező áron vásárolták.

A panellakás már nem tabu, nincsenek már panelprolik. Fotó: Török János

Panellakás tulajdonosok megütötték a főnyereményt

Szeged is bővelkedik belőlük, több városrészben is gombamód nőttek ki a panelóriások. Fordult a kocka, már nincsenek panelprolik, nem él az a tévhit, hogy panelba nem érdemes befektetni mert nem értékálló, sőt, értük fizetjük most a legtöbb pénzt. Akik 10 évvel ezelőtt kevés pénzért vették, azok most tenyerüket dörzsölve megüthetik a főnyereményt. Jóval a vételár kétszereséért adhatják el ingatlanukat. Meg is veszik, viszik mint a cukrot. Szürreális, ami az ingatlanpiacon történik: egymás kezéről csapják le az olcsó ingatlanokat. Bármiféle támogatás nélkül szinte lehetetlen most saját ingatlanban gondolkodni. Kifizetjük a magas hitelrészleteket, de még 30 évig nem a miénk az ingatlan. Azok a szép idők már rég elmúltak, amikor még mindössze pár millióért vásárolhattunk egy jó állapotú 70-es évekbeli retró panellakást.

Vérszemet kapott hirtelen mindenki, és most egy régi bútorokkal teli kádár kockáért milliókat kérnek, miközben egy kilogramm krumpli áráért vásárolták annak idején. Hihetetlen, hogy milyen gyors ütemben változik a világ, csak kapkodjuk a fejünket és számoljunk a pénzüket. A jelenlegi ingatlanpiaci helyzet valóban rendkívül törékeny, és komoly támogatások nélkül, mint a CSOK vagy a hitel, már rég összeomlott volna. Ma Magyarországon szinte lehetetlen saját lakást vásárolni anélkül, hogy valamilyen pénzügyi segítséget, állami támogatást ne vennénk igénybe. Az otthonteremtéshez szükséges megtakarítások nem elegendőek, és a piacon való elindulás is egyre nehezebb feladat, ahogy az árak emelkednek és a hitelezési feltételek szigorodnak. Persze, ennek a játéknak vannak nyertesei és vesztesei is egyaránt. Vesztesek azok, akiknek nem hullott csak úgy az ölébe egy ház vagy lakás, a nyertesek pedig egyértelműen a panellakás tulajdonosok. De vajon hol húzódik meg a lélektani határ, meddig durvulhat még az ingatlanpiac?