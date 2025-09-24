3 órája
Bordányban a vendégszeretet nyert, és az egész közösség örül neki
Hatalmas siker! A Bordány Hostel felkerült a Booking.com tíz legjobb magyar hosteljének listájára. Ez az elismerés nemcsak turisztikai, hanem közösségi eredmény is.
Kevés dolog töltheti el nagyobb büszkeséggel egy falu közösségét, mint amikor egy helyi kezdeményezés országos vagy akár nemzetközi figyelmet kap. Most pontosan ez történt: a Bordány Hostel bekerült Magyarország tíz legjobb hostelje közé a Booking.com rangos listáján. Ez nem csupán egy díj vagy elismerés, hanem annak bizonyítéka, hogy egy kistelepülés is képes magas színvonalú szolgáltatást nyújtani, amely versenybe szállhat a legjobbakkal.
Bordány Hostel az ország élvonalában
A háttérben évek, sőt évtizedek munkája áll. Az Egérház Alapítvány szívós kitartással és világos céllal építette fel azt a szálláshelyet, amely egyszerre otthonos, barátságos és megfizethető. Járt már itt svéd család átutazóban és egy lengyel fiú, Bruno útközben, Görögország felé a hostelben felejtette a plüssmaciját. Hazafelé természetesen boldogan vett kézbe szeretett maciját. Addig is vigyáztak rá a bordányiak.
Vendégszeretet és falusi nyugalom
Ebből is látszik, hogy a vendégek itt nem csupán megszállnak, hanem megtapasztalhatják a falusi nyugalmat és Bordány vendégszeretetét, ami sokszor fontosabb, mint bármilyen szolgáltatási csillag. A történet különlegessége azonban nem áll meg a szállás minőségénél.
Közösségi érték a turizmus mögött
A hostel bevétele minden évben a helyi közösséghez kerül vissza: a gyermek- és ifjúsági önkormányzat programjait támogatja. Így minden vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bordányi fiatalok új lehetőségeket kapjanak, élményeket szerezzenek, és még szorosabb közösség alakuljon ki. Ez az eredmény tehát nemcsak egy hostel sikere, hanem egy példa arra, hogyan lehet összekötni a turizmust a közösségi értékekkel. Bordány megmutatta, hogy kitartással, minőségi munkával és felelős gondolkodással egy kistelepülés is országos szintű elismerést szerezhet és közben minden forinttal a jövőt építi.
Otthonos és pénztárcabarát: a bordányi szálláshely bekerült az országos top 10-be
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!