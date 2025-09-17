szeptember 17., szerda

Parkolási konfliktus

22 perce

Hol a határ a jó modor és a jog között a parkolásnál?

Címkék#szabály#KRESZ#parkoló

Ön látott már olyat, hogy mozgáskorlátozott parkolóba nem mozgáskorlátozott állt? És hogy családos parkolóban gyerekek nélkül parkoltak?

Kovács Erika

Az előbbit büntetik, az utóbbit nem. Családos parkolót használni annak, akinek nem kellene, bármilyen irányból nézzük, hiába nincs rá szabály, elég nagy bunkóság.

családos parkoló
A családos parkoló, bár nincs róla törvény, de azoké legyen már, akiknek az üzletek kedvezni szeretnének… Fotó: Shutterstock

Fürgén és fitten ugrottak ki a nagy kocsiból

Tizenhárom évvel ezelőtt, amikor a gyógyulófélben lévő törött lábamra járógipsz került, kénytelen kelletlen belekóstolhattam a mozgásukban korlátozott emberek életébe. Nem mintha addig ismeretlen lett volna számomra, hiszen anyukám és apukám is mozgáskorlátozottak voltak az utolsó évtizedeikben. Bosszankodtam, amikor a bevásárlóközpont szinte teli parkolójában csak valahol a világ végén jutott nekem parkoló, a mozgáskorlátozott helyek egyikére viszont a szemem láttára gördült be egy hatalmas nagy gépkocsicsoda, amiből egy középkorú házaspár ugrott ki fitten és fürgén, de az ablakban ott fityegett a mozgáskorlátozott kártya. Máig nem tudom, hogy a két fürgének hogy lehet mozgáskorlátozott kártyája és cifrákat gondoltam, mert jöhettek volna igazi mozgáskorlátozottak, akiknek valóban szükségük lett volna az üzlet ajtajához közeli helyekre. Ha én el tudtam gipszben sántikálni, a két fitt is el tudott volna.

Cifrákat gondoltam

Cifrákat gondoltam és gondolok ma is, de nem csak ilyen esetekben. Akkor is, ha azt látom, hogy gyerek nélkül érkezők állnak a családos parkolóba. Mert még emlékszem rá, milyen jó szolgálatot tett az a parkoló, amikor pici volt a kislányom. Később, amikor már nagyobb lett, nem álltunk a családos parkolóba. Akkor ő maga jegyezte meg, ha olyan autót látott ott, amiben nem volt gyerekülés.

Családos parkoló: illene betartani

Az odáig rendben van, hogy a KRESZ nem ismeri a családos parkolót, de az ember csak több már, mint a jogszabályok összessége. Vannak íratlan szabályok is, amiket illik betartani. Ilyen az is, hogy nem vesszük el a helyet azok elől, akiknek az üzletek kedvezni szeretnének. Ez is egy íratlan szabály, amit, ha nem tart be valaki, könnyen és joggal sütik rá, hogy „Nézd már milyen bunkó!”

 

 

