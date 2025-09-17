Hol a határ a jó modor és a jog között a parkolásnál?

Az előbbit büntetik, az utóbbit nem. Családos parkolót használni annak, akinek nem kellene, bármilyen irányból nézzük, hiába nincs rá szabály, elég nagy bunkóság.

A családos parkoló, bár nincs róla törvény, de azoké legyen már, akiknek az üzletek kedvezni szeretnének… Fotó: Shutterstock

Fürgén és fitten ugrottak ki a nagy kocsiból

Tizenhárom évvel ezelőtt, amikor a gyógyulófélben lévő törött lábamra járógipsz került, kénytelen kelletlen belekóstolhattam a mozgásukban korlátozott emberek életébe. Nem mintha addig ismeretlen lett volna számomra, hiszen anyukám és apukám is mozgáskorlátozottak voltak az utolsó évtizedeikben. Bosszankodtam, amikor a bevásárlóközpont szinte teli parkolójában csak valahol a világ végén jutott nekem parkoló, a mozgáskorlátozott helyek egyikére viszont a szemem láttára gördült be egy hatalmas nagy gépkocsicsoda, amiből egy középkorú házaspár ugrott ki fitten és fürgén, de az ablakban ott fityegett a mozgáskorlátozott kártya. Máig nem tudom, hogy a két fürgének hogy lehet mozgáskorlátozott kártyája és cifrákat gondoltam, mert jöhettek volna igazi mozgáskorlátozottak, akiknek valóban szükségük lett volna az üzlet ajtajához közeli helyekre. Ha én el tudtam gipszben sántikálni, a két fitt is el tudott volna.

Cifrákat gondoltam

Cifrákat gondoltam és gondolok ma is, de nem csak ilyen esetekben. Akkor is, ha azt látom, hogy gyerek nélkül érkezők állnak a családos parkolóba. Mert még emlékszem rá, milyen jó szolgálatot tett az a parkoló, amikor pici volt a kislányom. Később, amikor már nagyobb lett, nem álltunk a családos parkolóba. Akkor ő maga jegyezte meg, ha olyan autót látott ott, amiben nem volt gyerekülés.

Családos parkoló: illene betartani

Az odáig rendben van, hogy a KRESZ nem ismeri a családos parkolót, de az ember csak több már, mint a jogszabályok összessége. Vannak íratlan szabályok is, amiket illik betartani. Ilyen az is, hogy nem vesszük el a helyet azok elől, akiknek az üzletek kedvezni szeretnének. Ez is egy íratlan szabály, amit, ha nem tart be valaki, könnyen és joggal sütik rá, hogy „Nézd már milyen bunkó!”