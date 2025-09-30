szeptember 30., kedd

Ősi bölcsesség, ami ma is gyógyít – szeptember 30-a nem csak gyerekeknek szól

#bölcsesség#mesehallgatás#Magyar Népmese nap#meseolvasás#népmese#jegyzet#benedek elek#ünnep

A mesék sosem csak a gyerekeknek szóltak. A Magyar Népmese Napja lehetőség arra, hogy újra felfedezzük a mesék szimbolikus, rejtett üzeneteit, amelyek erőt adhatnak a mindennapokban. Mert aki mesét hallgat, sosem marad igazán egyedül.

Koós Kata

Éppen húsz évvel ezelőtt kezdeményezte a Magyar Olvasástársaság, hogy legyen szeptember 30-a, Benedek Elek születésnapja a Magyar Népmese Napja. A cél egyrészt az volt, hogy emléket állítsanak a legnagyobb mesemondók és -gyűjtők egyikének, másrészt pedig, hogy figyelmet kapjon a népmesék és az élő mesemondás fennmaradásának fontossága.

A Magyar Népmese Napja alkalmából olvas a kislányának az édesapja.
A népmese mindig szövetség nem csak két ember, de generációk sokasága között. Immár húsz éve szeptember 30-a a Magyar Népmese Napja. Illusztráció: Shutterstock

Magyar Népmese Napja: korántsem csak gyerekeknek szól

Gyerekkorban mesét hallgatni természetes. Felnőttként újra meséhez nyúlni már döntés, amit a legtöbben akkor hoznak meg, amikor gyermeküknek szeretnék átadni a világ legmegnyugtatóbb üzenetét: a jó végül elnyeri méltó jutalmát, a gonosz, a gőgös, a kevély, a hitvány pedig meglakol. Vagy éppen akkor, amikor kapaszkodót keresnek, mert nem lelnek kiutat egy-egy fájdalmas, elszomorító vagy éppen végtelenül dühítő élethelyzetből. 

Persze egy mese sosem nyújt konkrét megoldást. Ám mindig megmutat valamit. A próbák, a sötét erdők, az üveghegyek, a gonosz mostohák mind-mind jelképek. Csak felnőttként hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy milyen ősi, bárki számára pofonegyszerűen hozzáférhető bölcsességeket rejt ez a szimbolikus világ, amit nem megérteni kell. Csak hagyni, hogy észrevétlenül kússzon be a szembe-fülbe-szívbe, és tegye a dolgát: simítson ott, ahol repedés van, emeljen ott, ahol a mélység béklyóz, és emlékeztessen arra, hogy a legnagyobb sötétben is érdemes fát hasogatni, ha van nálunk egy parázsnyi remény. Márpedig annak mindig lennie kell. 

Szövetség a múlttal, a jelennel és a jövővel 

Egy népmese nem csak történet, de szövetség. Egyrészt a múlttal: az ősökkel, akik generációról generációra tovább adták a bölcsességet. Másrészt a jelennel: ember és ember között, aki elmondja és aki meghallgatja, akik minőségi időt és figyelmet szánnak egymásra. Harmadrészt pedig a jövővel, hiszen a népmese sosem megtorpanásra ösztönöz, mindig útravalót ad. A „boldogan éltek, míg meg nem haltak” soha nem ígéret. Csak emlékeztető, hogy mindig van olyan út, amin érdemes elindulni.

Jegyzet

