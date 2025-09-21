szeptember 21., vasárnap

Jó pap holtig tanul

2 órája

Pályaválasztás újragondolva: amikor nemcsak a diákok, de a szülők is tanulhatnak

Címkék#tanulás#SkillFest Pályaorientációs fesztivál#pályaorientáció

Mi leszel, ha nagy leszel? Ezt a kérdést szerintem egy gyermek sem úszta még meg. Amikor az ember pályaválasztási életkorba lép, rokonok, ismerősök, boldog-boldogtalan kérdezgetik az általános iskolás korú kamaszokat. Utáltam, ha megkérdezték.

Kovács Erika

Őszintén, Önök tudták 13-14 éves korukban, hogy mik lesznek, ha nagyok lesznek? Szerintem a többség válasza: „Nem”! Ha pedig tudták, jól választottak? Kemény dolog a pályaválasztás, amit ma már pályaorientációnak hívnak.

pályaválasztás
A SkillFest segíti a pályaorientációt, de jó lehetőség lesz a kapcsolódásra is. Fotó: DM

Merre tovább?

Én sem tudtam, mi szeretnék lenni, így maradt a gimnázium, aminek a végén szintén ott álltam tanácstalanul, hogy merre is tovább? A végén választottam egy hivatást, óvónő lettem, amit nagyon szerettem, de elém sodort az élet egy másik hivatást, ami még jobban vonzott, így pályaelhagyó lettem, több mint 30 éve újságírással foglalkozom.

Ma már több lehetőség adódik

Szerencsére ma már jóval több lehetősége adódik a fiataloknak, hogy megismerjék a különböző szakmákat, mint amikor én voltam tizenéves. Vannak pályaválasztási napok, nyitott kapuk, pályaválasztási vásárok, nyílt órák, ahová el lehet menni, tapasztalatokat lehet szerezni az iskolákról, az ott folyó képzésekről.

Pályaválasztás: A jó pap is holtig tanul

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum tavaly indította útjára a SkillFest-et, a pályaorientációs fesztivált, amit szeptember 20-án Hódmezővásárhelyen rendeznek meg, de a következő hetekben lesz Szentesen és Makón is. Élményalapú programokat is biztosítanak a diákoknak. Miközben a továbbtanulás előtt álló diákok ismerkednek az előttük álló lehetőségekkel, közben szórakoztató programok is várnak a család minden tagjára. Még az is lehet, hogy anyu és apu is talál magának egy jó képzést a Skillfesten, mert időnként jöhetnek kanyarok az ember életében, vagy csak hobbiból egy érdekes OKJ-s képzést, mert ahogy mondás tartja: „A jó pap is holtig tanul.”

 

