Jegyzet

2 órája

Az elme rövid szabadsága: pihentető gondolatok a hétvégi szünetben

Címkék#gondolatok#lazítás#Közösség

Előfordul, hogy nem tudunk teljesen kikapcsolni, pihenni. Viszont a pihentető gondolatok segítenek a felfrissülésben.

Imre Péter
Az elme rövid szabadsága: pihentető gondolatok a hétvégi szünetben

Fotó: jessieee

A legjobban akkor pihenhetünk, ha nem gondolunk semmire, teljesen kikapcsolunk, kivonjuk magunkat a világból. Ezt ritkán tehetjük meg, és nem is igazán rajtunk múlik, mikor történik meg, sikerül-e egyáltalán. Ezzel próbálkoztam vasárnap Szentesen. Leültem egy padra a belvárosban, kinyújtóztattam karjaimat a támláján, de nem tudtam úgy lazítani, mint máskor. Járt az agyam, jó és rossz gondolatok kergették egymást, nem hagytak pihenni. Beletörődtem a terrorba. Mert pihentető gondolatok voltak.
 

Elmélkedés a tóparton, ahol a pihentető gondolatok sokat segítenek
Előfordul, hogy nem tudunk teljesen kikapcsolni, de pihentető gondolatok segítenek a felfrissülésben. Fotó: Shutterstock

Eszembe jutott

Eszembe jutott a munkahelyem, lapom, a Délmagyarország, amelyhez már 1996 óta tartozok, pályámat 1990-től a Reggeli Délvilágnál kezdtem. Eszembe jutottak barátok, ismerősök – olyanok is, akik már nincsenek velem –, közösségek és községek. Olykor, pontosabban jó esetben, ez egyet jelent, akkor működik igazán egy település. Például Tiszasziget, ahol összefogtak a nagy viharkárt elszenvedett Szabó Róbertért és családjáért, vagy Kistelek, ahol jótékonysági koncerttel gyűjtöttek egy beteg vásárhelyi gyermeknek. Szerencsére sok-sok ilyen esetet sorolhatunk. De a közösség erejéről, összetartásáról a rendezvények is árulkodnak, mert ezeken – főleg kisebb falvakra, városokra gondolok – szinte teljes létszámban együtt lehetnek a lakosok, akik jó ismerősök, jó barátok is egyben. Székkutason például sok a kulturális esemény, a múlt szombaton például dalostalálkozót tartottak a Murgács Kálmán Művelődési Házban, ahova minden érdeklődőt vártak, a belépés ingyenes volt. A közös élmények, a közös emlékek beszédtémát adnak, így is tovább formálva, erősítve a közösséget. És a gondolatok tovább kergették egymást a fejemben.

Pihentető gondolatok

Nem bántam. Nem tudtam teljesen lazítani, de a pozitív gondolatok – a többit most hagyjuk… – mégis pihentettek, mert jó érzés jó embereket, jó, összetartó és működő közösségeket felidézni. Ezeket példának is ajánlhatom. És kicsit ellentmondva Batsányi János 1789-ben papírra vetett sorainak, azt javaslom, vigyázó szemünket ne Párizsra, hanem egymásra vessük.

Jegyzet

A dosszié további cikkei
