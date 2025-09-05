Maroknyi csapat mentené meg Szeged becsületét

A csönd, amellyel Botka László polgármester reagált a Reök-dédunoka segítségkérésére, korántsem semlegesség, sokkal inkább aktív döntés. A nemtörődömség csöndje, a „nem a mi dolgunk” kényelmes csöndje. Ez visszhangzik a felháborodott szívekben, a döbbenetben, amit a meggyalázott Reök-kripta sokkoló állapota kiváltott. Ezzel a csönddel és közönnyel szállt szembe a maroknyi, de annál elszántabb csapat, élükön a Fidesz szegedi frakcióvezetőjével. Farkas Levente önkormányzati képviselő mellett történész, építési vállalkozó, református presbiter is akad a kripta megmentését célzó csapat tagjai között.

Maroknyi hazafi szállt szembe a Botka László vezette szegedi városvezetés közönyével a Reök-kripta megmentéséért. Fotó: Gémes Sándor

„Se ok, se jog, se szándék”, mégis erkölcsi kötelesség

A szegedi polgármester és holdudvara úgy fogalmazott, „se ok, se jog, se szándék” nincs részükről, hogy a Reök-származottaknak segítsenek. Reök Iván, hajdani királyi főmérnök déd- és ükunokájának, aki a szegedi nagy árvíz után fontos szerepet vállalt a város újjáépítési bizottságában, és aki 118 évvel ezelőtt megrendelte és finanszírozta a Reök-palota megépítését, amely évtizedek óta Szeged városának hoz hasznot.

A maroknyi csapat azonban nem hátrált meg. Míg az önkormányzat kitért a felelősség elől, ők beléptek a sötétségbe – szó szerint. Lemerészkedtek a kripta mélyére, amiről kiderült: Reök István nyugszik a padló alatt, aki hajdanán befogadta unokaöccsét, az árván maradt Munkácsy Mihályt.

A betört sírkamrák, felfeszített koporsók látványa nem elriasztotta a mentőcsapatot, hanem eltökéltté tette. A lelkiismeretükben találták meg a felhatalmazást arra, hogy tegyenek valamit, ki-ki a maga szakterülete és tehetsége szerint. Tudják, hogy nem csak köveket, de nemzeti örökséget mentenek.

A lelkiismeret tükrévé vált a Reök-kripta

A Reök-kripta immár nem csak egy sírbolt. Egyrészt mementóként szolgál arra, hogy egy város valódi nagysága nem csak a turisztikai prospektusokban, de a múltjához való hűségben, az elődök iránt tanúsított tiszteletben mérhető, és e tekintetben Botka László polgármester hallgatása beszédesebb bárminél.

Másrészt a Reök-kripta immár annak reményét is szimbolizálja, hogy mindig lesz néhány ember, aki nem a saját érdekét, hanem a közös lelkiismeretet képviseli. Akik nem hagyják, hogy a porrá zúzott márvánnyal együtt a tisztesség is elporladjon.