Szeptember tizenhatodika az a nap, amit sose felejtünk

Nem a naptárról akarok írni, bár azt is megtehetném, de a dátum mást jelez, mást jelent. A modern kori magyar história olyan eseménye kötődik hozzá, ami 10 éve történt és amit biztosan nem felejtünk, legalábbis itt a délvidéken. Szeptember tizenhatodika volt a napja a röszkei csatának, a röszkei zavargásnak – mindkét meghatározás használatos. Magam inkább hajlanék a csatára, a történtek ugyanis ehhez a terminológiához közelebb állnak.

Szeptember tizenhatodika, a röszkei csata történelmünk része. Fotó: Karnok Csaba

A röszkei csata

A Röszke-Horgos határátkelőnél a migránsok a szerb oldalról indulva rontottak a magyar határra, amit a rendőrök és a terrorelhárítók védtek. Csata volt, mert az országot érte támadás. Csata volt, mert erőszakkal akartak – ezren, ezerkétszázan – Magyarország területére jutni. Nem sikerült, vagyis akiknek igen, azok a börtönben töltöttek el pár évet. Mint Ahmed H. vagyis Ahmed Hamed. Csata volt, mert ugyan nem halt meg senki, de nagyon sokan, több százan sérültek meg. Többen súlyosan, például két rendőr, és gyerekek is. Csata volt, mert a mai napig emlékszünk rá, nem felejthetjük a televízióban látott képeket, féltünk és félve gondolunk arra, hogy megismétlődhet. Csata volt, de szerencsére nem háború, mert nem reguláris alakulatok álltak egymással szemben. Bár ennek ellentmond, hogy szemtanúk elmondása szerint sok volt a migránsok között a fantasztikus fizikai állapotú, minden terhelést bíró fiatalember. Kövekkel, meggyújtott autógumikkal, vascsövekkel támadtak.

Szeptember tizenhatodika

Jómagam Szegeden éltem meg az eseményeket, nem voltam kint a határon. Viszont a helybeliek, a röszkeiek a mai napig nem szívesen beszélnek a történtekről, érthető, az ilyen emlékeket kelletlenül idézzük fel. Nem szívesen, mert bár a vádiratban is az szerepelt, hogy tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett tiltott határátlépéssel gyanúsították az elfogottakat, azért tudjuk, csata volt. 2015. szeptember 16-án. Emlékezni, vigyázni azért kell, nehogy még egyszer megtörténhessen, hogy ne érezhessük ismét veszélyben a szabadságunkat. Mert az 10 éve, bizony csata volt.