„Amit más készít, sokkal finomabb” – miben rejlik a kávézók különlegessége?
Szeged a kávé szerelmeseinek Mekkája, szép számban találhatóak olyan üzletek, ahol magas szinten űzik a kávékészítést. Ezek azok a helyek, ahol az ember hátradőlhet és rövidebb – hosszabb időre igazán megfeledkezhet a mindennapok problémáiról.
Egyre több hír röppen fel, miszerint Szeged élen jár a kávékészítésben, legyen szó a szegedi baristáról, aki lenyűgöző eredményeket ért el vagy a helyi kávézókról a rangsorok éléről. Mindig ámulattal néztem azokra, akik ilyen kiemelkedő sikereket értek el az életben. Na, de nemcsak csodával tekintek az ilyen „szuperhősökre”, hanem igazi példaképként nézek fel rájuk.
Így lett a kávézás örök szerelem - a kávékészítés csodái
Ugyan nem kifejezetten szerettem a kávét, annak sem íze, sem illata nem vett le a lábamról, de már az egyetemi évek alatt is rendszeresen jártunk kávézókba. Az egész napos tanulás közepette kellett valami, amivel pótolni tudtuk a felhasznált energiákat. Ez a fajta kikapcsolódás az évek során eljutott odáig, hogy már-már igazi kávéfanatikusnak mondhatom magam. Jellemzően tátott szájjal figyelem a baristák mozdulatait, ahogy olyan dolgokat kreálnak, amelyekre én álmomban sem lennék képes. Ha valamiből, akkor új hullámos kávékból, különféle pörkölésű kávébabokból és már-már a szürrealitás határait átlépő kávékülönlegességekből igazán nincs hiány a városban.
Egyszer megfordult a fejemben, hogyha ennyire vonz ez a világ, miért is nem próbálom ki magam benne, de hamar rájöttem, hogy a kávézás öröme, a baráti beszélgetések, amelyeket lefolytatunk ilyenkor, teszik széppé a kávézóba járást. Úgy döntöttem, hogy ezeket a különleges pillanatokat meghagyom inkább kikapcsolódásnak.
Szokták mondani, hogy az az étel, amelyet más készít, sokkal finomabb. Nos, ezen logika mentén határoztam el magam, hogy ennek szépségét nem szeretném semmiképpen sem beárnyékolni. A kávézás az, amely egyéni és közösségi élmény tud lenni. Elmerülhetünk a gondolatainkban, ám ha arról van szó, igazi közösségépítő erejéről is tanúbizonyságot tesz.
