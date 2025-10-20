Egy gasztronómiai fesztivál, ahol a jelen és múlt egyszerre fontos

Ahogy a világ egyre kisebbé válik, a határok elmosódnak és a távolságok eltűnnek, a nyugati szokások és hagyományok egyre gyakrabban jelennek meg a hétköznapokban, és még markánsabban az ünnepekkor. A halloween például már nem csupán a filmekben vagy az amerikai nagyvárosok utcáin rémiszt meg, hanem itthon is egyre nagyobb teret hódít a magyar kultúrában. A Kisteleki Sajt és Gasztronómiai Fesztivál a legékesebb példája volt a kultúrák összeolvadásának.

A Kisteleki Sajt és Gasztronómiai Fesztiválon nemcsak a tradicionális ételek, de a modern gasztronómia is helyet kapott. Fotó: Karnok Csaba

A Kisteleki Sajt és Gasztronómiai Fesztivál megőriz, de újat is beenged

A töklámpások, a jelmezek és édességek immár az őszi családi programok és közösségi rendezvények szerves részét képezik. Ugyanakkor megnyugtató látni, hogy a magyar kultúra csupán egy kisebb szeletet engedett át a nyugati hóbortoknak, miközben a hazai értékek és büszkeségek továbbra is élesen vannak jelen. A szombaton tartott Kisteleki Sajt és Gasztronómiai Fesztivál remek példája annak, hogyan lehet egyszerre ünnepelni a nyugati szórakozást és az itteni hagyományokat.

A fesztiválon a szilvás gombóc, a hungarikumnak számító karcagi birkapörkölt, a székely ízek, a lekváros palacsinta és a kolbásszal megbolondított paprikás krumpli mellett a smashed burger és a modern street food is helyet kapott. A programot lakodalmas magyar nóta, népzenei hangulat és középkori receptúrák is színesítették, így a gourmet szerelmesei egyszerre élhették át a múlt és jelen ízeit, illatait és hangulatát.

Halloween és töklámpás Szegeden, mint a magyar kultúra része

A kettősség, a nyugati divatok és a hazai értékek párhuzama, véleményem szerint nem ütközés csak gazdagítás. Míg a fiatalok könnyebben behódolnak az amerikai trendeknek és szokásoknak, így minden évben megünneplik a halloweent, addig az idősebb generáció megőrzi a tradicionális recepteket és hungarikumokat, amelyek már több évszázad óta a magyar nemzet szerves részei. A gasztrofesztiválokon, közösségi rendezvényeken, netán családi eseményeken, így egyszerre szórakozhatunk, kóstolhatunk és tanulhatunk hagyományainkról.