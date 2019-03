Holnap. Holnap van A Meccs. Holnap győzni fog a Mol-Pick Szeged, illetve az a több mint háromezer ember is, aki kilátogat az újszegedi sportcsarnokba. Akkor is mindenki győztes lesz, a csapat is, ha az eredményjelzőn véletlenül a Veszprém neve mellett lesz a nagyobb szám. Most se várjanak tőlem mélyreható szakmai elemzést a meccs előtt, belőlem a drukker beszél most is.



Itthon legalább két hete készülünk A Meccsre. Az elmúlt hetek előjelei nem voltak túl kedvezőek, gondoltuk, rajtunk ne múljon, beleteszünk apait-anyait. A Veszprém feljövő ágban, az őszi formájához képest összehasonlíthatatlanul jobb a teljesítménye. A miénk viszont sajnos nem annyira. De ez eddig minden szezonban így volt, februárban még sosem volt formája csúcsán a csapat, sőt. Az előző szezonban ráadásul ennél sokkal mélyebb gödörből jött ki a Szeged. Úgyhogy én továbbra is bizakodó vagyok. Arra készülök, hogy a sípszó után megérdemelten skandálhatjuk: Izzik a csarnok, itt a magyar bajnok!



Millió oka lehet, ha véletlenül nem így alakul. Egyben biztos vagyok: sem a szurkolók, sem a játékosok szándékán, küzdeni akarásán nem múlik majd. És ha a pályán mindenki a maximumot nyújtja, akkor a végeredmény szinte mindegy is. Jó meccset, sportszerű meccset szeretnék látni, amibe egyáltalán nem nyúlnak bele a játékvezetők. Biztos vagyok benne, hogy ezt nem én egyedül szeretném, a Pick-drukkerek mellett valószínűleg a Veszprém-szurkolók is ennek örülnének a legjobban. Valószínűleg ők is velem örülnének ezenkívül még annak, ha az M4 Sport kommentátora megtanulná végre helyesen kiejteni az összes szegedi és veszprémi játékos nevét.



Csak előre tehát, jó meccsre fel! Aztán ismételjük meg ezt a jó meccset a magyar kupa négyes döntőjében és a bajnoki döntőben is.



Szerintem szép tavaszunk lesz.