A penge éle

Igencsak elvetemültnek kell lenni ahhoz, hogy valaki pengét dobjon a homokozóba. Az éles szerszám nem magától került a szegedi játszótéren oda, ahol a kicsik buzgón ásnak, hemperegnek. A penge felsértette egy 15 hónapos kisfiú kezét. Végződhetett volna a történet sokkal rosszabbul is, ha például a kis arcát sebezi fel, vagy eret ér.



A közösségi oldalon az eset hallatán viszont kombinálni kezdtek az internethasználók, hogy csapdákat tettek ki a kutyáknak. A rendőrségnél lapunk munkatársa kérdezett rá, igaz-e a hír. Kiderítették, egy pengéről volt szó, nem pedig kutyagyűlölő akcióról. Persze az az egy penge is sok, nagy fájdalmat okozott egy aprócska gyereknek. A rendőrség az eset kapcsán arra kéri az internetezőket, hogy felelősséggel használják a közösségi médiát. Mert a világhálón hipersebességgel száguldoznak a rémhírek is. Nemrég Hódmezővásárhelyen azt terjesztette egy apuka, hogy lányokat akarnak rabolni, holott csak egy manökenképző iskola toborzott növendékeket. Persze érthető, hogy az ember félti a gyerekét. De pont azért kell, hogy elsőként a rendőrséget értesítsük, ne az ismerősöket. A kutyagazdák is joggal aggódnak. Több olyan eset is előfordult, hogy valahol az országban virslibe dugott gombostűvel vagy szöggel akarták megölni a kutyákat, vagy éppen patkánymérget dobáltak szét az udvarban, közterületen, ami adott esetben akár kisgyerekek kezébe, szájába is kerülhetett volna...



Ha valaki bármilyen bűncselekményre utaló körülményt észlel, mielőtt még bármit kiposztol erről a közösségi médiában, lájkvadászat helyett hívja a rendőrséget. Vagy kiderül, hogy csak egy egyszeri felelőtlen viselkedésről van szó, mint most, a penge esetében, vagy ha bűncselekmény történt, akkor kezdődjön a nyomozás. A rémhírkeltésre semmi szükség. Mert a végén még úgy járnak, mint a farkasért kiáltó fiú. Amikor tényleg baj lesz, akkor már nem figyel fel senki igazi veszélyre...