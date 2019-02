A szentesi ember

Egy sorral hátrébb lépett Ledó Ferenc, már nem elnöke a 2002-ben alakult Délalföldi Kertészek Szövetkezetének. Ám nem ment messzire, maradt első embere a zöldség–gyümölcs terméktanácsnak, a FruitVebnek, és persze továbbra is aktívan segíti az agrárgazdasági kamara munkáját.



Ahogy lapunkét, a Délmagyarországét is. Legutóbb már „nyugdíjas" szövetkezeti elnökként beszéltem vele a magas zöldségárakról, ezen a területen nagyon otthon van. Sokszor már a szegedi Mars téri piacról felhívtam, hogy a krumpliról, a paradicsomról vagy a paprikáról kérdezzem, és mindig készségesen válaszolt. Nem riogatta nyilatkozataival az olvasót, de nem is titkolta, mi várható – és alapos, szakmai válaszokat adott a miértekre. Kevés szóból értettük egymást, de ez el is várható egy kertészmérnöktől és egy agrárközgazdásztól, ha az árakról beszélgetnek.



Szentes és a magyar zöldségtermesztés nagyon sokat köszönhet neki. Rengeteg munkája van abban, hogy a Szentesi Paprika oltalom alatt álló földrajzi árujelző lett. Mindig haladt a korral, néha meg is előzte azt – az elsők között kezdett dolgozni a duális agrár-felsőoktatási képzésben. Oktat a Szent István Egyetemen és a gyöngyösi campuson is, és amikor államvizsgáztat, senki sem kérdőjelezi meg gyakorlati szakértelmét. Hogyan is tehetné, negyvenéves tapasztalata van az intenzív hajtatásban, és maga is gazdálkodik.



Termelőket összefogó értékesítő szövetkezet – TÉSZ – sok alakult az elmúlt évtizedekben, nagy hányaduknak azonban mára nyoma sincs, a szentesi DélKerTÉSZ azonban stabil lábakon áll. Az ország legnagyobb csomagolókapacitással rendelkező szövetkezete két műszakban napi 80–85 tonna árut készít elő értékesítésre. 2002-ben csupán 23 taggal kezdték, jelenleg több mint félezren vannak, ennyi gazdálkodó, illetve család termelését integrálják, teszik biztonságosabbá, kiszámíthatóbbá az életüket.