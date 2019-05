A szivárogtató

Úgy tűnik, csak nem kerüli el a botrány a középiskolások idei vizsgaidőszakát. Állítólag egy, a történelemtételek összeállításában részt vevő tanár árulta el, mik lesznek az esszékérdések, és láss csodát: tényleg azok voltak.

Az mindig is örök érvényű bölcsesség volt, hogy amit két ember tud, az már nem titok, de az a helyzet, hogy lassan be kell látni: bármi, amit akár csak egy ember is tud, az sem az. Nem tudom, mire számított az a pedagógus, aki kiszivárogtatta az információt. Hogy a diákjainak majd jobb lesz? Esetleg arra is számított, hogy kiadhat úgy egy ilyen információt 2019-ben, hogy az pár óra alatt nem járja be az országot? Nos, ez sem jött össze. Valószínűleg arra sem kell sokat várni, hogy megtudjuk név szerint, ki szivárogtatta ki az esszéfeladatokat.

Több feladatsor ide, fegyveres őrök oda, úgy tűnik, a modern technológiának köszönhetően ma már egyre kevésbé biztos, hogy az érettségi tételek nem szivárognak ki idő előtt. Elég egy mobiltelefon, és ma már minden információ másodpercek alatt célba ér, bárhova is szánjuk.



Hogy ezt a problémát hogyan lehet orvosolni, nem tudom – tartok tőle, hogy mindig csak futni fogunk a leleményes kiskapukeresők után.



A mostani történetben igazából az érettségizőket sajnáltam. Egészen késő estig – amikor is az Oktatási Hivatal közölte, hogy a feladatok kiszivárgása miatt nem fogják megismételni az érettségi vizsgát. Mert azoknak is semmis lehetett volna jó eséllyel a dolgozatuk, akik becsülettel készültek. Ha pedig egy ötös munkát dobnának kukába, és másodjára nem megy már így, fellebbezésre nem lenne lehetőség.



Maximum egymásnak sztorizhatnak majd, mi lett volna, ha valaki nem szivárogtat agyatlan módon.