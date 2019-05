A virág árából

Három- és tízezer forint között mozog egy ballagási virágcsokor ára – derült ki a Mars téri piacon, Szegeden, és nem valószínű, hogy máshol sokkal olcsóbban juthatunk virághoz ilyentájt. A legolcsóbbnál nem kell számítani különösebb extrára, a díszesebbek 5000 forint környékén kezdődnek. Sokallja az összeget egy csokorért, amelyet pár nap múlva hajíthatunk ki a szemétbe? Nem leszek népszerű a virágárusok körében, hiszen a ballagási az egyik fő szezon ebben a szakmában, de utalok rá: nincs egyedül. Már 27 iskola végzősei csatlakoztak a kezdeményezéshez, amely azt célozza meg, hogy virág helyett menjen jótékony célra a csokor ára. Először 2016-ban indították el a kampányt: a részt vevő iskolák végzősei azt kérték családtagjaiktól, rokonaiktól, barátaiktól, hogy a ballagási ajándékra, virágra szánt pénzt – vagy legalább annak egy részét – fordítsák jótékonykodásra. Fogyatékkal élőkkel foglalkozó alapítvány támogatását javasolták, ami a munkába állásban is segít a megváltozott munkaképességű fiataloknak. A KézenFogva Ballagunk akcióhoz nemcsak iskolák, hanem diákok is csatlakozhatnak egyénileg. Szép gesztus olyan embereket segíteni, amikor elhagyják a középiskolát, akik nem olyan szerencsések, mint ők.



A vágott virág, hiába gyönyörű, nem egy tartós holmi. A szalagokat, díszeket van, aki sokáig megőrzi. Ám abból a pénzből, amit erre költenek, sokat lehet segíteni, hogy az is boldoguljon, akinek magától nem menne olyan jól, mint a mai érettségire készülőknek. Szép az egzotikus virág – de a segítő gesztus maradandóbb, ha egy ember életét is jobbá teszi. Lehet, először furcsa lenne, hogy nem hatalmas, díszes csokrokkal vonulnak a végzősök, mégsem szomorkodnánk, ha ez a szokás elterjedne. Méltó belépő lenne a felnőttéletbe.