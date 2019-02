Éjfélig kellett beküldeniük az adóbevallást az egyéni vállalkozóknak, ám nem kérték tőlük a személyijövedelemadó-bevallást, mint korábban, oly sok évig. Az utóbbit ugyanis nemcsak az átlagos polgár helyett állítja már össze a NAV, ettől az évtől kezdve a vállalkozóknak is elkészíti az szja-tervezetet. Igaz, ennek a pozitív változásnak a kommunikációjába csúszott egy kis hiba az elején. Komolyabb portálok is beleestek abba a hibába, hogy A vállalkozók adóbevallását is elkészíti a NAV címmel hozták a hírt, miközben csak az szja-t, vagyis a dolog kisebbik részét vállalta magára a hivatal.



Azóta persze szinte minden tisztázódott, és aki már megszokta, egy lendülettel és az online kitöltőprogrammal elküldhette személyijövedelemadó-bevallását is. Hosszú évekig írtuk ez idő tájt, hogy éjfélig kell postára adni a borítékot, mára azonban nyoma sincs az idegőrlő sorban állásoknak az utolsó napon meghosszabbított nyitvatartású nagyvárosi postahivatalokban. És nincs nyoma a borítéknak, ahogy a papírnak sem – minden online, annak az összes előnyével.



Bevallom, másodállású vállalkozóként én is csak akkor nyitottam magamnak ügyfélkaput, amikor a NAV úgymond kiverte belőlem, azóta viszont élvezem minden előnyét. Most szólt rám, hogy nyáron lejár az útlevelem, és kétévente figyelmeztet az autóm műszaki vizsgáztatására is. És megnézhetném a rám számlázott egészségügyi beavatkozásokat is, de akkor mit csinálnék nyugdíjaséveimben?



Persze az online NAV igazi segítsége az, hogy visszabeszél a program az adóbevallás elektronikus kitöltésénél, ha valami nem logikus, nem pontos, ha egy rubrikát átugrottunk, vagy egyszerűen hülyeséget írunk. Nem mondom, hogy szerettem csinálni, de nem is utáltam, hosszú évekig a kollégáknak is besegítettem az szja-bevallásoknál. Egy üveg rendes bor volt a tarifa – az újítás óta kevesebbet fogyasztok.