Álmok hitelre

Sokféle hitelem volt, házra, autóra, tanulásra... Volt a sorban személyi kölcsön is, de áruhitelem még nem volt. Azt azért nem mondom, hogy soha nem is lesz. El tudok képzelni olyan élethelyzetet, amikor gondolkodás nélkül belevágnék az áruhitelbe, kerüljön, amibe kerül.



Idén Magyarországon 380 milliárd forintnyi áruhitelt vettek föl az emberek. Valószínűleg ez az összeg karácsonyig még nagyon sokat növekszik. A pénzügyi szakemberek nem győzik hangsúlyozni, hogy mekkora pluszt, akár 30 százalékkal is többet fizet az áruhitellel a vevő például egy mosógépért, mintha egy összegben fizette volna ki. Kivéve a 0 százalékos THM-et, mert ott tényleg kamatmentes a hitel.



A pénzügyi szakemberek valószínűleg nagyon szakértik a kérdést, csak éppen egy fontos tényezőt, az emberit nem nagyon szokták belekalkulálni a számításaikba. Mert ahány ember, annyi indok az áruhitelre.

Biztos sokan vannak, akik csak azért vesznek mondjuk ilyenkor, karácsony előtt egy akkora tévét, mint a fél szoba, mert a szomszédnak is van.



Gondolom, sokak környezetében él olyan rokon, barát vagy szomszéd is, aki mindent áruhitelre vett, és most belerokkan a fizetésbe... Sejtéseim szerint azonban a többség azért fordul áruhitelért, mert másképp nem tudna hozzájutni a bekrepált helyett új mosógéphez, hűtőhöz, tűzhelyhez. És azért decemberben, hogy nekik is legyen valami a fa alatt, aminek örülhetnek.



E sorok írása előtt elolvastam néhány cikket a neten. Egyikben szó szerint lehülyézik az ilyen jellegű hitellehetőséggel élőket. A megmondóember azt is írja, 1 évre előre kell gondolkodni. Igen. Tényleg. Csakhogy a kicsiből nagyon nehéz. Aki egyik hónapról a másikra él, az hogy tegyen félre?



Szerintem nincs baj az áruhitellel, ha betartják azt a szabályt, hogy addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér. Vagyis, tessék jól meggondolni, győzi-e a törlesztést...