Mindenkinek mást jelent egy álommunkahely, de azért abban egyetérthetünk, hogy ha egy olyan állással kínálnak meg bennünket, ahol szemtelenül nagy a fizetés, csodálatosak a körülmények, és vagy lényegében semmit sem kell csinálni, vagy csak azt, amit amúgy is borzasztóan szeretünk, arra nyugodtan rá lehet húzni az álommeló címkét. A ránk hulló bulvárzáporban időről időre felbukkannak olyan hírek, amelyekben igazi álommunkahelyek keresnek munkatársakat, például utazgatni kell egy cég pénzén és közben Instagramon hirdetni, hogy milyen szép helyeken járunk, vagy világjáró luxusjachtokat tesztelni, esetleg csúcsminőségű csokoládét kóstolni. Másoknak viszont a sokkal hétköznapibb állások elérése is álomszerű lehet. Van, aki mindent megadna azért, hogy postás, villanyszerelő, nyomdász vagy mérnök legyen. Két kézzel gépelni, éles szemmel látni a monitort, vagy meghallani, ha a főnök hív telefonon: mind-mind olyan dolog, amit készpénznek veszünk – bár lehet, hogy az utóbbiról egy időre szívesen lemondanánk. Sokan elképzelni sem tudjuk, hogy az, ami nekünk teljesen természetes, az másnak akár lehetetlen is lehet. Nekik segít a Neked munka, nekem álom program, ennek során legutóbb tizenkét szervezet fogadott fogyatékkal élőket Szegeden.



Ezek az alkalmak is rámutatnak, hogy az egészséges emberek világán kívül is van élet. A fogyatékkal élők is megmutathatják, miben jók, hogyan tudnak hozzátenni ők is a csapatmunkához, a teljes életet élők pedig tanulnak egy kis toleranciát. Egyáltalán nem árt, ha előbújunk a csigaházunkból, és nemcsak együttérezni, de együtt dolgozni is tudunk fogyatékkal élő embertársainkkal.



Szóval, ha legközelebb szembejön velünk mondjuk egy remek pandasimogatói vagy ágytesztelői álláslehetőség, akkor ne sóvárogjunk. Gondoljunk bele – másnak lehet, hogy épp a mi munkák álomszerű.