Csaknem ötvenezer forintot költ el egy átlagos magyar család karácsonykor – legalábbis egy pénzintézet felmérése szerint. Nehezen hiszem el, hogy csak ennyit, és nem is vagyok ezzel egyedül. Hitetlenkedve nézünk a kollégákkal, mert mi magunk is látjuk az áruházakban kígyózó sorokat, olvasunk a karácsonyi hitelfelvétellel kapcsolatos hajlandóságról, és számoljuk, hogy mire elég még a pénzünk. Ha őszinte akarok lenni, inkább a duplájára, triplájára tippelnék. Ilyenkor megnő a kereslet a drága technikai cikkekre, fogynak a tévék, mobilok, mindenki mindenből a legszebbet szeretné, ami viszont sajnos sokak szemében a legdrágábbal egyenlő.



Pedig az igazi ajándék nem kell, hogy tönkretegyen anyagilag. Sőt, a legjobb az lenne, ha nem tárgyakban mérnénk a szeretetet, hanem együtt töltött időben, odafigyelésben, törődésben, hiszen éppen ebből jut kevés a mai világban.



Rohanunk, és a sietségben megfeledkezünk róla, hogy a pénzen kapható dolgok sokszor tényleg csak pillanatnyi kielégülést nyújtanak. Ha már költünk, többet érne olyan dolgokra fordítani a nehéz munkával megkeresett forintokat, amelyek élményt jelentenek, és szép emlékükből évtizedek múlva is töltekezhetünk. Ehhez valószínűleg egyébként nem kell negyvenhétezer forint sem, csupán akarat, ötlet és kreativitás. A fa és a finom ételek jóval kevesebből is kijöhetnek, szükségtelen még több hivalkodó és drága tárgyat halmoznunk magunk köré. Úgyse fogunk emlékezni rá, kitől kaptuk őket. A nagyi káposztájának vagy sütijének ízét viszont soha nem fogjuk elfelejteni. Abba szíve minden szeretetét belesütötte.