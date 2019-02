Be vagyunk sózva

A konyhasó az egyetlen ásványi eredetű ízesítő anyag, amelyet mint fűszert nemcsak az ételek ízesítéséhez, hanem azok tartósításához is használunk. A só életszükséglet, szervezetünknek napi 5–10 grammra van szüksége, de ez is egyénenként változó lehet, az étkezésekhez ennél általában többet fogyasztunk. Míg a cukrot sokan elhagyják étkezésükből, a sót nem, így annak hiánya valóban gondot okozhat nekünk. Nagymamám nemcsak az ételek sózására tart otthon ilyen alapanyagot, ő még a jeges járdát is azzal szórja fel télen. Így nála mindig tele a kamra polca hagyományos konyhasóval, el sem tudom képzelni, mit tenne, ha nem lenne a falusi kisboltban a megszokott konyhasó, hiszen a húsleves sem fő meg nélküle. Nálunk már más a helyzet, főzéshez használom csak, bár az valóban nem mindegy, milyet, erősségük sem egyforma. Nemrégiben a vasárnapi ebéd főzése közben – mikor máskor ugye – elfogyott. A szemben lévő kisboltban csak egyféle volt, nagyobb szemű, durvább, mint amit korábban használtam. El is sóztam az ebédet, ebből ugyanaz a kiskanálnyi mennyiség sok volt.



Na persze ezt a műveletet napokig eljátszottam, mire tudatosult: ez nem az a só. Mert bizony a kereskedelmi forgalomban többféle kapható. Nincs is könnyű dolgunk: van párolt só, finomított só, vákuumsó, létezik kősó, himalájai és tengeri, jódozott és jódozatlan. Többnyire az ár és a csomagolás alapján döntünk, ezt igazolja kollégám cikke is. Az alapélelmiszer olcsóbb fajtája most hiánycikk, mikor máskor, mint télen, disznóvágások idején. Az idősebbek mellett, akik ragaszkodnak a megszokotthoz, a hentesek sem hisznek az ilyen-olyan finomított sókban. A Himalája só mégsem illik a hurkához, és a sonkát sem abban tartósítják. Egészséges életmód ide, tudatos táplálkozás oda, ebből jobb a hagyományos, megszokott, mert az olyan ízt ad a sonkának, mint nagyapáink korában.