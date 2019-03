A család és Néri Szent Fülöp jutott az eszembe, mikor a hatodik Kapcsolódj be te is! szociális érzékenyítő programról hallottam. A Szeged–Csanádi Egyházmegye iskoláinak 10. és 11. osztályos diákjai vettek részt a problémákra megoldásokat kereső 6 napos táborban.



Számomra az a legfontosabb, miként viszonyulunk másokhoz, akik fogyatékkal élnek, testi vagy szellemi értelemben. Hogyan nézünk arra, azokra, akiknek hiányzik a lába, keze, kerekesszékben közlekednek. Milyen érzéseket vált ki, mikor azzal szembesülünk – mindennapos, az életet kárhoztató panaszáradatunk mellett –, vannak nálunk nehezebb sorsúak, akiknek egy zsíros kenyér elkészítése is gond. Közben azt tanuljuk, azt valljuk: minden ember egyenlő. Tudjuk, de így is érzünk, gondolkodunk?



Az empátiában, a mások sorsában való osztozásban, beleérzésben sokat segíthet a család. Ahogy szüleink nevelnek, például az akaratlan, de beivódó röhögések, degradáló megjegyzések „mások" láttán. Lenézzük őket, hogy – hozzájuk képest – többnek, jobbnak, tökéletesebbnek érezzük magunkat. Hazugság. Önámítás. Egy vagy két hiányzó végtagtól csakis fizikálisan, kilóra lesz kevesebb valaki. Emberként nem.



Néri Szent Fülöp, az utcagyerekek és kurvák pártfogója próbára tett egy állítólag csodatévő, vizionárius apácát, aki megtagadta, hogy lehúzza sáros cipőjét. Fülöp megjegyezte: az apáca nem lehet szent, mert hiányzik belőle az alázat.



A táborban bekötött szemmel beszélgettek a diákok fogyatékosokkal – nem tudták, kivel diskurálnak –, és mikor levették a kendőt, látták, ahogy egyikük fogalmazott: láthattuk és rájöttünk, ugyanolyan emberek, mint mi. Vagy: mi is ugyanolyan emberek vagyunk, mint ők. Bekötött szemmel (nyitott lélekkel) tisztábban látunk.