Inkább nem is akarom tudni, hogy Szalaiék házában milyen szagok voltak, miután a szolgáltató leszerelte a villanyórájukat, leolvadt a hűtőjük, az abban tárolt étel pedig megromlott. Azt viszont szeretném tudni, hogy miért kellett már megint a gyors intézkedéshez az újságírónak is telefonálnia.



Simán el tudom képzelni, hogy az áramszolgáltatónál valahol valaki véletlenül elgépelt egy betűt vagy egy számot, és emiatt szerelték le Szalaiék villanyóráját. Legalábbis azt gondolom, valami hasonlót jelenthet az adminisztrációs hiba. Ez jóformán bárhol, bármikor előfordulhat. Azt viszont nem értem, hogy erre a válasz miért az, hogy ők keressenek maguknak a listáról szerelőt, telefonálgassanak, és intézzék az egész ügyet maguknak. A helyes válasz ebben az esetben az lett volna, hogy hibáztunk, bocsánatot kérünk, még ma intézkedünk. Ez utóbbi végül kollégám telefonhívása után megtörtént, a bocsánatkérés viszont egyelőre nem.



Hibát bárki követhet el. A múlt héten a csirkés ételeiről ismert étterem nem csomagolta be az ebédemhez megrendelt sült krumplit, ez csak azután derült ki, hogy a futárnak bankkártyával kifizettem az ételt. Felhívtam az éttermet, a diszpécser legalább háromszor bocsánatot kért, azonnal intézkedett, hogy egy nagyobb adag krumplit küldjenek nekem, és kárpótlásul még egy üdítőt is felajánlott. Eszembe nem jutott szidni őket az elkövetett hibáért.

A gyerekeimnek is azt tanítom, hogy nem az a baj, ha kiborul, elszakad vagy összetörik valami. Ez bárkivel előfordulhat. A megoldás egyszerű: fel kell takarítani, meg kell varrni vagy ragasztani, legközelebb pedig jobban odafigyelni. A baj akkor kezdődik, ha a gyerekek megpróbálják letagadni vagy másra fogni. Ezért már megharagszom. Nemcsak a gyerekeimre, hanem bárki másra is.