Bűn vagy hiba

A csalók újságolvasó emberek. Tudják, mi zajlik az országban, mi foglalkoztatja a családosokat, mitől, kitől fél a nyugdíjas, és kiket szán meg annyira, hogy akár pénzt is ad nekik. A csalók tudják, hogy büdös a csapvíz. Talán még arról is van fogalmuk, mitől – de azzal biztosan tisztában vannak, hogyan lehet ebből a helyzetből pénzt csinálni. „Legyenek óvatosak!" – figyelmeztette ügyfeleit a héten a Szegedi Vízmű, mert egy nő és két férfi a Korányi fasoron azzal kéredzkedett be egy lakásba, hogy a Szegedi Vízműtől jöttek, ellenőrizni a víz minőségét. Ugyanezzel az indokkal egy Torontál téri lakásba is becsöngettek, és ilyen történt már máskor is. A Szegedi Vízmű pedig magánlakásokban csak akkor ellenőrzi a víz minőségét, ha panaszt kell kivizsgálni, és aki ilyenkor odamegy, az fényképes igazolványt mutat. Senki ne engedjen be ismeretlent a lakásába, aki gyanakszik, hívja az 55-88-55-ös ügyfélszolgálati telefonszámot és a rendőrséget – ez a szolgáltató tanácsa.



Lehet bízni abban, hogy nemcsak a csalók, hanem lehetséges áldozataik is olvasták a figyelmeztetést – és abban is, hogy egyszer majd nem lesz gond a vízzel. Éppen tíz éve, 2009-re kellett volna megoldani, hogy mindenkinél az uniós szabványnak megfelelő víz folyjon a csapból. Ezt az előző évezredben vállalta az ország, de látszott, hogy nagyon sok pénzbe fog kerülni, és halogatta a beruházást, ameddig lehetett. Késve, kapkodva kezdődött a tisztítóberendezések fölszerelése, de mivel nagy a különbség a kutak vizének összetétele között, ugyanaz a technika nem jó mindenhová. A megyében 52 településen 17 milliárdot költöttek el erre első menetben, úgy, hogy a megoldás sok helyen nem lett tökéletes. A csapvíz szabványos, csak néha büdös. Aki olvas újságot, megtudhatja, mitől és mikor hárul el a probléma. Mindegy, hogy amit a vizünkkel műveltünk, az hiba volt, vagy bűn. Egy egész országot nem lehet tunyaság miatt a vádlottak padjára ültetni.