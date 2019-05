Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack – ahogyan a mesében is volt. Idén egyikből sem lesz hiányunk, ez már biztos, hiszen jó termésre van kilátás. Nem olyan régen adtunk hírt arról, hogy a piacon járva sorról sorra válogathattunk a szebbnél szebb magyar almákból, most pedig a szakemberek arról tájékoztattak, hogy a hazai termésű barackból sem lesz hiány, csak ijedtség volt, hogy minden elfagyott áprilisban. Két kollégám is arról számolt be, hogy jól állnak a barackfáik, már most látszik, hogy sok termés lesz. Most mindenki jól jár, hisz bőségesen lesz lekvárnak és befőttnek való, vagyis a nagymamák, anyukák konyhájában készülhetnek a finomabbnál finomabb sütemények, ételek, és a férfiak is örülhetnek, hiszen nem maradnak pálinka nélkül, hisz anélkül nem élet az élet.



Felénk falun legalábbis úgy tartják, hogy pálinkával még időt is lehet mérni. Hogyan? Ha percenként megiszunk egy felest, akkor tizenöt feles pont negyedóra. Viccet félretéve tényleg jó hír, hogy idén megmenekültek a fák, bár ahogy a mondás tartja, ne igyunk előre a medve bőrére, az időjárás kiszámíthatatlan. Egyébként a baracknak számos jótékony hatása van. Az őszibaracknak főleg a magnézium-, kalcium- és bórtartalmát érdemes kiemelni, hisz csontjaink és idegrendszerünk védelme érdekében elengedhetetlenek, míg a nektarin a bór mellett még szelént és káliumot is tartalmaz. Továbbá kiváló antioxidánsforrás a szervezet számára a gyümölcs, mely segíti az emésztést, és a vérnyomást is csökkenti. Sőt a kozmetikai ipar is örülhet a bőséges termésnek, ugyanis az arcbőr ápolásához gyártott készítményekben jelentős szerepe van. A szakemberek leginkább pattanásos, illetve száraz bőr kezelésére javasolják, de a barackkivonatú krémekkel a bőrsérüléseket is kiválóan kezelhetjük.