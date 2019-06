Fizetős turisták ezrei lepik el az atomkatasztrófával sújtott Csernobilt a sikeres HBO-sorozat után. Az újraforgatott történetet nézi az egész világ, és persze Magyarország is. Gyermekeim már túl vannak rajta, így ideje volt megtudniuk, hogy édesapjuk 1991-ben már járt az 1986-ban felrobbant erőműnél és Pripjátyban, a halott városban. Meglepődtek rendesen, így aztán előkerestem nekik a ragasztófüzetemet, amelyben egy egész Délmagyarország-oldalon számolok be a történtekről – fekete-fehér, pocsék nyomtatású saját fotókkal.



33 éve is már fizetős turizmust működtettek a helyiek, kemény dollárban számolták a kis, közepes és nagy körutakat. Vastagon fogott a ceruzájuk, de nemcsak készpénzt fogadtak el, átutalást is. Már – vagy még – akkor minden nagy volt a Szovjetunióban és Ukrajnában, egy 40 személyes busszal mentünk körbe négyen. A sofőrrel, a hivatalos kísérővel és a szegedi tanárképző oktatójával. Nem voltam profi fotós, így sikerült is egyetlen kockára exponálnom a betonszarkofágnál tett kirándulás és a kiürített város bejárásának összes képet. Levert a víz, de nem volt gond, másodszorra is körbementünk, de akkor már csak a fotózás kedvéért ugráltam a kisbuszból. Nem számoltak felárat.



Mikor a naponta akár száz fotót is lövő mai fiataloknak magyarázom, hány lehetőségem volt, látszik rajtuk, hogy nem értik az „őskort", és persze azt sem, miért voltam olyan hülye, hogy odamentem. Lehet, hogy ma nem tenném, de akkor szegényebb lennék. Közelről látni az óriáskereket, amelyet április végén állítottak fel a majálisra, és a baleset miatt egyetlen fordulatot sem tett meg. Vagy Pripjáty panelkonyhájában a futtában tűzhelyen hagyott csontszáraz ételmaradék. És a digitális sugárzásmérő, amelyen száguldva növekedett az érték, ahogy közeledtünk a szarkofághoz...