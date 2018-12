Dübörgő ország

Most pedig menthetetlenül kettészakad a társadalom. A magyar rakétát, római gyertyát, recsegőt vesz, mert majd azzal búcsúztatja az évet, és repeső szívvel várja mások tűzijátékát – illetve már előre gyűlöli ezt a fölösleges, pénzpocsékoló égzengést, és aggódik a kutyájáért. Igazság szerint ott vannak még azok is, akik nem értik, hogyan lehet ezen élvezkedni, és közben se kutyájuk, se macskájuk. Ők közömbösek, és így nem is számítanak. Mert hiába, hogy sokféle ízlésű és idegrendszerű ember (és kutya, macska) él a Kárpát-medencében, most nagy részük odasodródik a megfelelő oldalra. A Jóisten sem vállalkozna arra, hogy igazságot tegyen közöttük. Neki nem is kell.



Más a helyzet az internetes közösségi oldalon, ahol például egy nyolcezer ember által látogatott fórumon valaki egy nappal szilveszter előtt így fakad ki: „MOST megint petárdáznak! Hogy lője ki a saját szemét!" Elindul a beszélgetés, sorjáznak a megjegyzések, hogy „szakítaná le kezüket, lábukat!", illetve „egész évben dolgoznak az emberek, hadd érezzék már jól magukat egy pár napig!!" Hiszen régen is volt robbantgatás, meg kutya is, akkor sem volt semmi baj, nem? – kérdi valaki. De, volt. A kutyák ugyanúgy féltek. Csak az állattartási kultúra más volt, és a gazdáknak sem volt lehetőségük arra, hogy közzétegyék a véleményüket. A csoport moderátora – jelen esetben én – ilyenkor azon tűnődik, vajon gyűlöletbeszédnek számít-e, hogy szakadjon le az emberek ujja, illetve az, hogy „na erre várom a kutyájuk s...ét nyalók véleményét", ki kell-e törölni ezeket a mondatokat. Esetleg a durva megjegyzések miatt jobb-e levenni az egész beszélgetést, mielőtt bírósági ügy lesz belőle? Lessem ezentúl ötpercenként, január másodikáig, hátha valaki megint odaír valami gorombaságot? Most arra jutottam, hogy amit nagyon durvának éreztem, töröltem, de hagyom folyni a vitát. Talán még mindig jobb, ha veszekszünk egymással, mint ha elhallgatunk, és közben mindenfélét gondolunk a másikról. Abból hamarabb lehet robbanás.