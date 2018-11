Édes otthon

Még mindig nem látni, meddig drágulnak az ingatlanok – mondja a szakértő, amikor a szegedi árakról kérdezik. Szeged persze különleges helyzetben van: az ország legnagyobb városainak egyike, ráadásul egyetemváros – ebből aztán kedvező gazdasági helyzetben, amilyen most van, eleve következik egyfajta pezsgés. Azt is érdemes persze megállapítani, hogy ha szerényebb mértékben is, de a megye más városaiban ugyancsak fellendült az ingatlanpiac.



Szegedre visszatérve, amikor én voltam egyetemista, nemigen volt rá példa, hogy akinek nem jutott kolesz, az a lakásvásárlás irányába mozdult. Persze ma is a tehetősebbek próbálkoznak ezzel, de tény: még mindig olyan kedvezőek a hitelfeltételek, hogy megéri – illetve mondhatjuk úgy is, annyira megdrágultak az albérletek, hogy az már nem éri meg. Az pedig nem mindegy, hogy az ember hitelt törleszt vagy bérleti díjat fizet. Ha az előbbit teszi, a végén lesz egy ingatlana, ha az utóbbit, akkor szinte a Tiszába szórta a pénzt. Annak sem kell aggódnia, aki lediplomázik, és utána esetleg búcsút int a napfény városának: a lakás befektetésnek sem rossz.



Vitán felül áll: aki most megengedheti magának, hogy házat, lakást vegyen, kedvező pillanatban teszi – akár a megyeszékhelyen, akár másutt. Hogy mi lesz azokkal, akik most nem tudják megszerezni álmaik édes otthonát, már más kérdés. Abból, hogy az árak töretlenül nőnek, úgy tűnik, egy darabig még biztosan hiába várják, hogy forduljon a szerencse.