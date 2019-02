Egészségünkre!

Ujjé, a ligetben nagyszerű, dalolhatjuk teli torokból Bilicsi Tivadar slágerét, irány a természet, hiszen itt az enyhülés, jön a tavasz! A tavasszal együtt pedig a virágba boruló fák és csicsergő madarak mellett sajnos az allergiaszezon is. Tehát zsebkendőket, orrspray-ket előkészíteni, az enyhe idő beköszöntével a mogyoró, a nyír, a kőris, az éger és a tölgy virágzásával az első tavaszi hónapokban bizony elkezdődik a pollenszezon, nincs menekvés. Hogy haragszunk az orrunkat facsaró, szemünket könnyeztető porra! Pedig szegény növények csak szaporodni szeretnének, de mivel összebújni nem tudnak, így marad a virágpor. Mi meg majd beledöglünk a pollenorgiába.

Az én ellenségem a parlagfű, ami Supermannek a kriptonit, az nekem az Ambrosia artemisiifolia.

Az allergiával viszont úgy állok, mint egy ismerősöm a politikával: nem érdekel, de érint. Így hát különösképpen nem küzdök ellene, sztoikus nyugalommal veszem tudomásul, hogy nagyjából augusztus közepétől egy jó hónapra kissé megváltozik az életem. Nyomomban használt papírzsebkendő-kupacok, szemeim vérben úsznak, és elengedett kézzel is kiválóan alakítom a befogott orrú apa szerepét Lackfi János Bargit és az orrbefogás című verséből.

Annyit elárulhatok azonban, hogy ez butaság. Bármennyire is szeretünk mi, férfiak látványosan szenvedni, azért még tehetünk némi óvintézkedést a rettegett pollenek ellen. Először is, ha nem tudjuk, hogy érzékenyek vagyunk-e valamire, akkor gyorsan derítsük ki egy teszttel. Ha pedig már birtokában vagyunk a szörnyű tudásnak, hogy igen, mi bizony a kőris vagy a libatopfélék virágzásával egy időben ki sem látunk a fejünkből az allergiától, akkor nyugodtan forduljunk szakemberhez, biztos lesz a mi bajunkra is gyógyír.

Aki pedig inkább abban bízik, hogy a szervezete egyszer csak magától is legyűri a polleneket, annak magam is csak annyit tudok mondani két tüsszentés között: egészségére!