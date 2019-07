Évek, sőt talán évtizedek óta próbálkoznak a tudósok a mesterséges vér előállításával, ugyanis világszerte problémát okoz, hogy nincs elég vér és vérkészítmény minden, vérátömlesztésre szoruló beteg számára. Legutóbb két és fél éve jött arról hír, hogy bristoli kutatók bejelentették, kidolgoztak egy eljárást, amellyel tömegesen lehet előállítani vörösvérsejteket. Hogy miért nem hallani azóta arról, hogy nincs többé szükség a véradókra? Valószínűleg azért, amit már akkor is hangsúlyoztak: sokkal költségesebb így beszerezni a szükséges vért, mint a hagyományos módon.



A makói véradó állomáson éppen tegnap gyűltek össze sokan azért, hogy egy apátfalvi férfin segítsenek saját vérükkel. Nemcsak családtagok, rokonok, barátok érkeztek, hanem olyanok is, akik nem ismerik személyesen azt, akin segíteni igyekeznek. Rita manapság az ilyesfajta együttérzés – kicsit talán el is ámul rajta az ember. Hogy az egyre érzéketlenebbé váló világban még nem veszett ki teljesen az emberekből az önzetlen segítő szándék, akár ismeretlenek felé is. Elismerésre méltó. Ráadásul a nyár hagyományosan olyan időszak, amikor több baleset történik, viszont kevesebb a rendszeres véradó, hiszen sokan közülük elutaznak, így átmenetileg rájuk sem tudnak számítani. Évek óta kampányol azért a Magyar Vöröskereszt, hogy legyen utánpótlása a rendszeres véradóknak, akik lassan kiöregszenek. Sokan ugyanis csak akkor jönnek rá, milyen fontos is a véradás, amikor ők vagy egy hozzájuk közel álló kerül olyan helyzetbe, hogy vérre van szüksége. Már csak ezért is jó arról hallani, hogy képesek még összefogni az ismerősök és ismeretlenek egy ember megmentéséért.