Életrevalók

Az Ópusztaszer és Balástya határában elterülő tanyavilágban bolyongtunk a minap fotós kollégámmal, amikor egy takaros, ám több mint 200 hektáron elterülő tanyára bukkantunk. Kiderült, egy fiatal házaspár három gyermekével él ott 2010 óta. Egyből elnyerte a tetszésemet az a gondolkodásmód, amelyet a szülők képviseltek. Azt mondták, a tanya a legideálisabb helyszín a gyermeknevelésre. Én meg irigykedve egyből rávágtam, hogy milyen menő, a csemetéknek saját dombjuk van szánkózáshoz, ahogy elhaladtunk egy óriási földkupac mellett. A városi gyerekeknek meg több kilométert kell sétálni ahhoz, hogy szánkózhassanak vagy hógolyózhassanak egy jóízűt. Mennyivel egészségesebb ott, a tanyán élni. Szabadon futkározhatnak, labdázhatnak, játszhatnak az apróságok, több tucat állattal találkoznak nap mint nap, akár saját lovuk is lehet, miközben csakis friss levegőt szívnak.



Eszébe sem jut a fiataloknak, hogy a számítógép elé vonuljanak és mindenféle közösségi oldalakon lógjanak, vagy épp nonstop a PlayStationt üssék, nem is beszélve az ostobábbnál ostobább mesékről, amelyeket manapság a tv-ben adnak. Persze, ők is gyerekek, és minden nevelés kérdése, de mégis aktívabb, egészségesebb, életrevalóbb lurkók, mint a tízemeletesekben nevelkedők, hiszen a ház körüli tevékenységekbe ők is be vannak vonva, nyilván annyira, amennyire nem teher egy gyereknek. Elég csak a bőrszínüket összehasonlítani, mennyivel sápadtabb a panelban élő. Egy őszi felmérés szerint hazánkban a 15 év feletti fiatalok 30 százaléka elhízott, ez rémisztő, nemhogy az, amilyen betegségeket vonz magával a túlsúly. Nyilván nem a tanyavilágban cseperedők erősítik a tendenciát. Szóval a nyugalom szigetén nevelkedők nem sajnálandók, inkább követendő példák.