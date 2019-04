Értelmetlen halál

Nyilván szinte minden halál értelmetlen, de annál biztosan kevesebb szörnyűség van, mint amikor egy fiatal hal meg, ráadásul úgy, hogy nem tehet róla. Azért írom most ezt, mert biztosan olvasták vagy hallották, hogy a hétvégén halálos baleset történt Szőregen. A rövid hír az ennyi nagyjából, de időközben kiderült, hogy egy fiatal, alig 18 éves lány az áldozat, akit cserben hagyott az autós. Sőt, nemcsak elmenekült a helyszínről, hanem el akarta rejteni a kocsit, és amikor elkapták, az is kiderült, hogy ivott, és drogokat is fogyasztott, mielőtt autóba ült. Egy felelőtlen férfi miatt kellett tehát meghalnia egy fiatalnak. Most persze lehetne itt irkálni, hogy így a drog, meg úgy az alkohol, de felesleges. Vannak, akik drogoznak, még többen, akik isznak, csinálják, ha akarják, nekem mindegy. De, ha lehet kérni, ésszel. Például ne üljenek autóba, de még biciklire se, mert biztosan bajt okoznak.



Amúgy éppen a napokban jöttek ki a legfrissebb rendőrségi statisztikák a balesetekről is. Kiderült, hogy több mint 5 százalékkal történt több közlekedési baleset Csongrád megyében tavaly, mint 2017-ben. Akkor 660, tavaly pedig már 695 olyan baleset történt, amelyikben megsérült valaki. Halálos balesetből viszont 33 százalékkal volt kevesebb. Tavalyelőtt 24, 2018-ban pedig 16 ilyen történt. Ezekben tavaly 19, 2017-ben pedig 30 ember vesztette életét. Az is kiderült, hogy a legtöbb balesetet továbbra is az autósok okozták, az összes 60 százalékát, őket pedig a biciklisek követik, 18 százalékkal.



Látszik, hogy a közlekedés józanon is veszélyes dolog, nemhogy részegen, vagy valamilyen szer hatása alatt. Azon a rendőrségi sajtótájékoztatón, ahol ezekről beszéltek, elhangzott az is, hogy ittasan senki sem okozott halálos balesetet, ráadásul 11 százalékkal kevesebb ittasan vezetőt állítottak meg tavaly, mint 2017-ben. Ez az adat jövőre már nem ilyen lesz, mert egy idióta rosszul döntött.