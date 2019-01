Felkészültek

Dicséretes változást tapasztalok idén abban, ahogyan a különböző közutakat kezelő társaságok havazás idején dolgoznak. Az eddigi tapasztalataim nem voltak túl jók. Újságírói pályafutásom alatt volt módom szinte kívülről megtanulni azt a szöveget, amit az önkormányzati és az állami cégek vezetői minden novemberben elmondtak.



Ez mindig tartalmazta a felhalmozott só mennyiségét, a hószóró és hókotró teherautók darabszámát, valamint azt, hogy „felkészültünk a télre". Aztán leesett az első hó, és többnyire már egy-két centi is totális káoszt volt képes okozni az egész országban, minden egyes évben. Megtörtént velem, nem is olyan régen, talán két éve utoljára, hogy hetvennel jöttem haza Budapestről az autópályán, mert nem lehetett gyorsabban a havazás miatt.



Mivel éjszaka volt, legalább azt megtudtam, hogy mit látott Han Solo, amikor az Ezeréves Sólyommal fénysebességre ugrott. A sötétben a hópelyhek pont olyan hosszú csíkok, mint a csillagok a filmben. Han Solo mondjuk biztos jobban viselte pár másodpercig, mint én órákon keresztül.



Viszont Szegeden a tavaly decemberi havazáskor is és most is azt tapasztaltam: a környezetgazdák és a közút által fenntartott utak egyaránt járhatóak voltak a városban. A decemberi havazás után közvetlenül Budapestre autóztam, és az autópályán is ugyanez volt a helyzet. Nem tudom, mi történt ezeknél a cégeknél, hogy sikerült nem megcáfolniuk saját novemberi győzelmi jelentésüket, de remélem, hogy nem kivételes esetről van szó, és remélem, sikerül állandósítani ezt a gyakorlatot.