Felszálló pályán

Körülbelül egy hónappal ezelőtt épp jegyzetfelelős voltam, amikor a Magyar Falu program megyei lehetőségeiről szólt egyik kollégám anyaga, én pedig Menő falusiak címmel mondtam el hozzá véleményemet. Most is azok a gondolatok fogalmazódnak meg bennem, mint akkor: végre a falun élők is léphetnek egyet előre, mert ez nekik is jár.



Már a TOP keretében jelentős forrásokat harcoltak ki az önkormányzatok például piac-, óvoda- és iskolafejlesztésre, kerékpárút-építésre, de ami akkor kimaradt, most megvalósulhat. Az én szülőfalum azon szerencsés helyzetben van, hogy a TOP keretében mindkét háziorvosi rendelője megújulhatott, csak sajnos lassan nincs, aki rendeljen benne, de ismerek olyan kis községet is, ahol nemhogy orvos, de még rendelő sincs.



Na ott van csak igazán nagy probléma. Ám erre a bajra most orvosságot kaphatnak, hisz a szerdai bejelentés szerint a Magyar Falu keretében egészségházak építésére nyerhetnek pénzt, tehát minden egészségügyi alapellátást egy épületbe integrálnának, legyen szó védőnői szolgálatról, háziorvosról vagy épp fogászatról.



Azok is pályázhatnak persze, akik eddig nem kaptak támogatást, hisz a 21. századi ellátás nem csak a nagyobb településen élőknek jár. Ugyanúgy tud fájni Marika néni lába Apátfalván, mint Szegeden Julika nénié, viszont az utóbbi helyben, míg az előbbi csak hosszú utazást követően jut megfelelő ellátáshoz.



De a foguk is ugyanúgy fájhat az apátfalviaknak, mint a Vásárhelyen élőknek, viszont az utóbbi helyszínen talán a fájdalomcsillapító le sem ér, már szakszerű ellátáshoz jutottak. Nem élhet csak azért rosszabb körülmények között valaki, mert falun lakik, és városba sem költözhet mindenki, másképp a városiak kamrája nem telhetne meg, hisz nem lenne, aki termeljen bele.