Nem gondoltam volna, hogy valaha leírom a következő pár szót: ezek a mai fiatalok. És tessék, most mégis. Pedig annyira nem is vagyok kiakadva, mint Szókratész volt egyszer, régebben. A híres görög filozófus akkor azt mondta, hogy „Fiatalságunk (...) rosszul nevelt, fittyet hány a tekintélyre és semmiféle tiszteletet nem tanúsít az idősek iránt.



Manapság fiaink (...) nem állnak fel, amikor a helyiségbe belép egy idős ember, feleselnek a szüleikkel és fecsegnek ahelyett, hogy dolgoznának. Egyszerűen kiállhatatlanok." Aztán kiitta a bürökfőzettel teli poharat, és meghalt.



Persze ez nem közvetlenül egymás után történt, de úgy is lehetett volna. Szóval Szókratész pont ugyanazokat mondta nagyon régen, mint Manyi néni tegnap a 10-es trolin, amikor nem kapott ülőhelyet, pedig rohant, hogy elérje a buszt, nem csoda, hogy megfájdult a lába, mikorra felpattant a járműre. Szerintem Szókratésznek és Manyi néninek sincs teljesen igaza. Annak ellenére sem, hogy van egy cikk ebben az újságban, amely két fiatal lányról szól, akik elloptak egy menetrend szerinti buszt a sándorfalvi végállomásról.



Pontosan amúgy semmit sem tudni, mert a rendőrség és a DAKK is szemérmesen hallgat az esetről. Tehát rájuk simán lehetne mondani, hogy na, tessék, ilyenek a mai fiatalok! Nem elég, hogy nem adják át a helyet, megfújnak egy egész buszt, és ki tudja, mit csinálnak vele/benne. Bár buszt, sőt bármit lopni elég nagy hülyeség, azért egyelőre ne itassunk velük bürköt.



Majd nyomoznak a rendőrök, és valószínűleg meg is büntetik őket, legyen elég annyi. És a mai fiatalok nem ilyenek ám. Van köztük persze mindenféle. Sok teljesen kretén is, de meglepően sok értelmes is akad. Ahogy a középkorúak, meg mondjuk az idősek között is.