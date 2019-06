Fura nevek

Tormás, Zaránd, Herta, Alojzia, Polett, Vid – és még sorolhatnám azt a sok-sok érdekes keresztnevet, amit lapozgatás közben a naptáramban találok június hónapban. Egyik-másikról azt sem lehet tudni, fiú- vagy lánygyermekünket hívhatjuk így, ha olyasmire vetemednénk, hogy a felsoroltak közül választunk. Elképesztő, amilyen keresztnévjavaslatok érkeznek manapság a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetébe, ahol egy ötfős testület dönti el, melyik menjen át az anyakönyvezhető utónevek rostáján. Döntésükkor kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy fiúk csak fiú utónevet, lányok pedig csak lánynevet kapjanak, tehát az uniszex – merthogy már ilyen is eszébe jut valakinek – szóba sem jöhet. Azonnali elutasítást kapnak, éppúgy, mint a nem magyar kiejtés szerint írt nevek. Persze ügyelnek arra is, hogy a név viselése ne legyen hátrányos, bár nem tudni, hogy például miért jó valakinek a Naftalin – amely nem mellesleg a benzolvegyületek közé tartozó szénhidrogén neve, és egy igen rossz szagra emlékeztető név –, illetve a Kandida nevet adni, hiszen az utóbbi is például egy igen kellemetlen gombás betegségre emlékeztet. Tény, hogy a még meg nem született pici lénynek nevet választani többhetes tortúra, nehéz feladat, hiszen mindenki azt szeretné, ha születendő gyermeke kicsit másabb, különlegesebb lenne, mint a többiek, de rendesen kiszúrhatunk a gyerekkel, ha nem gondoljuk át kellőképpen a választást. Arra is gondolni kell, hogy élete során hányszor kell bemutatkozzon a gyerek, mennyiszer kell majd kimondania vagy leírnia a nevét. Nem szerencsés, ha 1-2 percen keresztül csak a nevét betűzi, pláne, ha vezetékneve sem olyan egyszerű. Na és ha megöregszik? Elég furán hangzik majd a Boleszláv bácsi vagy a Mandorla néni.