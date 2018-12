Kezd kissé cinikussá válni a hangulat a karácsony körül. Mindenki vágyik az ünnepre, ugyanakkor rengetegen érzik egyszerre tehernek is azt.

Az embereknek nem a csillagszóró, a csengőszó vagy a bejgli jut először eszébe, hanem a nagytakarítás, a stressz az idegesítő rokonok miatt, és persze az áruházak elmaradhatatlan kifosztása. Mert mindegy, hogy mit, csak vegyünk valamit. Magunknak lapostévét, Pista bácsinak meg mondjuk a legolcsóbb arcszeszt. De hát ő már tizenöt éve szakállas, nem is borotválkozik. Az nem számít, oda is tehetünk egy pipát a bevásárlólistán.

Áldozzunk a fogyasztás oltárán, persze nem kell mind a tizenkét unokatestvérünknek saját magunk által kötött téli sapkát ajándékozni, de valahogy őrizzük meg az egyensúlyt, és találjunk vissza a karácsony igazi szelleméhez. Hogy adni öröm, boldogságot vinni más életébe nagyszerű, erre pedig ezernyi mód van. Ne csak egy hosszú, teendőkkel teli lista legyen az ünnepi készülődés, és ne csak a házunk, de a szívünk is készen álljon a karácsonyra.

A minap kérdezték tőlem, hogy milyen ünnepi hagyományaink vannak. Kapásból vágtam rá, hogy nincsenek ilyenek. Aztán nemrég beugrott, hogy mégiscsak van valami. Egy ütött-kopott, rendkívül hegyes orrú hóember, aki óvodáskorom óta évről évre felkerül a fára. Hogy hogyan, miként került hozzánk, voltak-e társai, arra már senki sem emlékszik. De a hegyes orrú hóember azóta is velünk van, és akármilyen színvilágban is pompázik a karácsonyfa, neki mindig bérelt helye van valamelyik fenyőágon. Igaz, már nem én, hanem a kisfiam választ neki ideális pozíciót.

Hát ilyen kis apróságból is lehet hagyomány, egy olyan szívet melengető dolog, ami a karácsonyi gondolatok sorában messze megelőzi a nagytakarítást, az idegesítő rokonokat, a bevásárlólistát és Pista bácsi szakállát is.

Kívánom mindenkinek, hogy találja meg a saját hagyományát. Áldott karácsonyt!