Harapjunk rá!

Mindennap egy alma, az orvost távol tartja – bizonyára mindannyiunk számára ismerős a mondás, amelyet már gyermekkorunk óta szajkóznak a szüleink. Tizenéves fejjel még azt gondolja az ember, hogy csak azért nyösztetik belénk, hogy nehogy éhen haljunk, mint ahogyan azt egyébként a többi ételről is gondoljuk ilyen idősen. Aztán ahogy felcseperedünk, rájövünk, milyen jóleső néha beleharapni egy finom, ropogós, lédús almába. Vagy a nagymama almás pitéjéből annyit falni, amennyi csak belénk fér. Na és a hideg téli estéken a meleg szobában fahéjas sült almát falatozni.



Kell ennél több? Én már ezeket a sorokat írva is beleharapnék legszívesebben egy fényes, mélybordó starkingba. Hazafelé menet be is szerzek néhányat, készletből pedig biztosan nem lesz hiány, hiszen a szakemberek szerint bőséges a mennyiség minden fajtából. Ráadásul a kínálat kilencvenkilenc százaléka magyar termelőtől származik, így még szívesebben válogatok. De nem véletlenül született ám meg a fent említett közmondás sem, ugyanis számos jótékony hatása van a mosolygós gyümölcsnek: erősíti az immunrendszert, gyulladáscsökkentő és rákmegelőző hatással is rendelkezik. Viszont azt érdemes tudni, hogy a legtöbb jótékony összetevő a héjában van, ezért ha biztosra akarunk menni, ne pucoljuk meg! Az orvosok is azt javasolják, hogy a nap bármely szakaszában, ha magunkhoz veszünk egy almát, akkor egészben fogyasszuk el azt, mert a benne lévő anyagok külön-külön korántsem olyan hatékonyak, mint ha együtt vesszük őket magunkhoz. Sőt, amit anyukám is mindig tanácsol, ha gyomorfájásra panaszkodok, hogy akkor lesz igazán jó az emésztés, ha esténként, lefekvés előtt elropogtatunk egyet a vitaminbombából.