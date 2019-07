Hív a vasút

Gyermekkoromban sokat utaztam vasúton. Egészen apró legényként családostul, később, kisiskolásként kirándulni, még később pedig egy-egy haverommal a megyeszékhelyre szórakozni, bulizni. Egyetemistaként a balatoni nyaraláshoz is vonatra ültünk a bandával. Aztán ennek a világnak valahogyan vége lett. Utoljára majd egy évtizede váltottam vonatjegyet egy fővárosi koncertre menet – azóta, ha messze visz utam, az olcsóbb és kényelmesebb telekocsit választom, megyén belül pedig az autóbuszt. Mi változott meg? Sok minden, de egy biztos: nem én vagyok az egyetlen, aki már jó ideje nem tengelyen utazik.



Visszatér-e egyszer a kötöttpályás közlekedés hajdani népszerűsége? A kérdésre nehéz válaszolni, még azzal együtt is, hogy a hétvégi vasutasnapon láttam olyan gyerekeket, akik ugyanolyan csillogó szemekkel néztek a sínpáron álló fémmonstrumra, mint annak idején jómagam. Emlékszem, amikor először, sok-sok évvel ezelőtt fölmerült, hogy a makói vasútállomás forgalmát lecsökkentik, a vonatok egyik helyi szerelmese aláírásgyűjtésbe fogott. Aztán amikor egy vasútügyben összehívott lakossági fórumon ez szóba került, a MÁV meghívott illetékese azt mondta, ennek elkerüléséhez nem aláírások, hanem utasok kellenének. És az is kiderült, hogy maga az állami vasúttársaság embere is autóval érkezett a fórumra a megyeszékhelyről, pedig akkoriban még sűrűn jártak a szerelvények.



A vonatok rajongói most arról ábrándoznak, hogy ha megépül a régóta várt harmadik szegedi híd, és a Makót is érintő vonal nem ér véget Újszegeden, megint népszerű lesz a vasút. És nyilván igazuk van, de az is biztos, hogy nem ez az egyetlen dolog, aminek változnia kellene ahhoz, hogy tömegek pártoljanak vissza a várótermekhez.