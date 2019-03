Hókuszpókusz

Nemzetközi szinten is példa nélküli, amit hazánkban megléptek: tájékoztatót adnak a betegek kezébe a patikákban, azzal a szöveggel, hogy a homeopátiás készítménynek, amelyet vásároltak, nincs bizonyított hatékonysága. Nagyjából olyan ez, mintha a hentes azzal adná ki a húst, hogy nem garantálja, hogy megbízható helyről származik, vagy műtét előtt az orvos arról tájékoztatna, hogy ehhez a szakterülethez nem ért, de azért megpróbálja.



A homeopátia az egyik legmegosztóbb kérdés ma hazánkban: vannak harcos ellenzői és harcos támogatói, a két csoport között pedig azt gondolom, soha nem lesz béke. Én magam csak hókuszpókusznak szoktam nevezni ezeket a készítményeket. Ettől függetlenül van egy tabletta, amelyet rendszeresen megveszek, ez pedig a hányinger-csillapító. Amikor ugyanis a fiam heti rendszerességgel panaszkodik – érzékelhetően pszichés terheltség miatt – erre, akkor mit is adhatnék neki, mint pszichés gyógyszert – más szóval placebót. Ő azt gondolja, gyógyszer, én tudom, hogy nem az, és mindenki boldog.



A homeopátiás készítmények szerintem pont erre jók. És aki ilyen céllal veszi, szerintem nincs is abban semmi kivetnivaló. A gond ott kezdődik, ha komolyabb betegségre kizárólag ezeket a készítményeket használják. Valószínűleg ők a célcsoportja a tájékoztatónak, amely megpróbálja finoman üzenni nekik, hogy feleslegesen dobják ki a pénzüket.



Más kérdés, hogy azok esetében, akik fanatikusan hisznek ebben, vajon mit ér mindez. Én előre sajnálom a patikusokat, akik a következő hetekben kénytelenek lesznek végighallgatni jó néhány ingerült kiselőadást a gyógyszermaffiáról, a „mérgeznek bennünket" konteóról, és arról, milyen felháborító, hogy már abba is beleszólnak, milyen gyógyszert szedhetünk. Nagyjából ezt tudnám eredményként jósolni ezen akció számára. De legalább megpróbáljuk.