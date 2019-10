JEGYZET - "Lelkileg erősebbé válik az önkéntes."

Ma már számtalan lehetőség van az önkéntességre, de kevesen tudják, hogy az Országos Mentőszolgálat is rendszeresen szervez ilyen programokat. Az önkéntesek lehetnek például gépjárművezetők, akiket ugyanolyan esetekhez riasztanak, mint a hivatásos mentőket. Tavaly külön programot indított erre a mentőszolgálat az érettségi után álló fiataloknak, Legyél hős! címmel.

Az önkéntességben mindenkit más motivál, ám aki ellenszolgáltatás nélkül tesz valamit a társadalomért, az mindenképpen gazdagodik, lelkileg erősebbé válik – mondják azok az ismerőseim, akik valamilyen szervezetnél önkénteskednek.

Egyik barátnőm például kórházakba jár, beteg gyerekeknek mesél, játszik velük. Azt mesélte, persze fájó és néha nehéz ezt lelkileg megélni, ám többet kap általa, mint amennyi időt és energiát elvesz az életéből.

A mentősöknél ugyanakkor rendkívül izgalmas is az önkéntes munka, ugyanis az a vállalkozó szelleműeket is ugyanazokhoz az esetekhez riasztják, mint a hivatásosokat. Nagy bátorság kell ehhez, hiszen nyilván előre nem lehet tudni, hova hívják a mentőt, és a helyszínen már nem lehet azt mondani, bocs, én ezt nem akartam. Annak lehet jó választás ez a program, aki adrenalinra vágyik, van szociális érzéke, és segíteni akar. Cserébe szert tesznek elsősegélynyújtási alapismeretekre, sőt ezt a gyakorlatban is elsajátítják. Így nőhet azok száma, akik nem esnek kétségbe akkor, ha valaki rosszul lesz az utcán, és újra kell éleszteni. Mindenesetre én csodálom azokat a fiatalokat, akik bevállalják ezt a buli vagy a „gépezés” helyett, ők valóban hősök, a mi hőseink.