Így szeretjük

A négyéves londoni egyetem és a diplomaosztó után munkahelyéhez közelebbi és kisebb városba költözött nemrégiben egy külföldre szakadt szegedi fiatalember. Arra a kérdésre, hogy nem lesz az kicsi a sokmilliós metropolisz után, azt válaszolta, neki az a mérete, körülbelül akkora, mint a szülővárosa. Én nem Szegeden születtem, de nekem is ez a méretem, hatökrös szekérrel sem lehetne felvontatni élni székesfővárosunkba. Budapest nagy rám, és ahogy az idő telik, egyre inkább lötyög. Ellentétben családom összes hölgytagjával, akik az első szóra költöznének.



Gyönyörű város a mienk, csodálatos, öreg épületekkel, vidám, fiatal egyetemistákkal, élhető parkokkal, terekkel, amelyek időnként megújulnak. Az egyik jobban sikerül, a másik kevésbé, akad, amelyik inkább szép lesz, mint használható, de így is a mienk, és szeretjük. Ezért értem meg azt az óriási s egyben féltő vitát, amely a Széchenyi tér felújítása körül bontakozott ki azok után, hogy nyilvánosak lettek az első tervrajzok.



Ha már az elmúlt évtizedekben nem nagyon sikerült olyan épületeket létrehozni, amelyek méltók arra, hogy 2050 után arra kanyarodjon a kiránduló diákokkal teli busz, legalább azt őrizzük meg, ápoljuk, újítsuk fel, amink van. Igaz, belvárosi tereinkről már jó ideje – és joggal – száműztük a turistabuszokat, így is megérdemelnek egy-egy kiadósabb sétát.



Szerethető a város sokszínű kulturális kínálatáért, nyüzsgő fesztiváljaiért, gasztronómiai változatosságáért. Utóbbiban ott van a bátor kísérletező kedv éppen úgy, mint a hagyomány, amelyben az a legnagyobb érték, hogy változatlan.



A rendes halászlén nincs mit újítani, az úgy jó, ahogy van, azzal a kevés összetevővel – és passzírozott alaplevével, ami persze lehet ízlés kérdése. Mint ahogy a Kapca Street Food hamburgere is új (gasztro)világ a régi falak között.