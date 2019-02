Ingyen cián

A legnagyobb környezeti katasztrófa a csernobili atomerőmű balesete óta – így is nevezték a tiszai ciánszennyezést, amely 2000. február elsején érte el a folyó magyarországi szakaszát. Úgy hitték, tíz–húsz évbe is beletelhet, mire regenerálódik az élővilág. Ehhez képest meglepően gyorsan magához tért a folyó, holott abban az évben egy nehézfémszennyezés is levonult rajta. De ez nem azt jelenti, hogy szórakozzanak csak nyugodtan a bányavállalatok az ülepítővízzel. 1241 tonnányi haltetemet kellett kivenni a Tiszából, nehogy továbbterjedjen a szennyezés a táplálékláncban. A baj csak azért nem lett ennél is sokkal nagyobb, mert az alacsony vízszint miatt megúszták a holtágak, a kubikgödrök és a talajvíz is. Bár 3-4 év alatt regenerálódott az élővilág, a lebegő hordalék és az üledék nehézfémtartalma még tíz év után is magas volt. A tiszavirág viszont túlélte a katasztrófát, ezt mi is láthatjuk évről évre – és ez jó jel, mert nagyon érzékeny.



Lássuk, mit tudunk tenni elrettentésül, hogy jobban ügyeljenek a bányavállalatok! Nos, úgy tűnik, mi szinte semmit. A román állam az Aurul aranyvállalatot okolta a katasztrófáért, az a szokatlanul nagy havazást – mintha hegyvidéken erre nem kellene felkészülni. Bár bíróság mondta ki, hogy a katasztrófáért az Aurul jogutódja, a Transgold is felelősséggel tartozik, időközben a Transgold csődeljárása is lezárult Romániában. A magyar állam hiába indította a kártérítési pert 2001-ben, hiába jelentett be 29,3 milliárd forintos kárigényt, a kárt nem lehetett bírósági úton behajtani. Egy fillért sem fizet senki azért, amit tettek a folyóval. Azaz köszi, ingyen volt a cián. Jöhetett volna még belőle, mert Verespatak körzetében húsz éven át tervezett aranybányát nyitni egy kanadai–román vegyesvállalat. A román kormány végül rövidre zárta a témát: a körzetet A kategóriás műemlékké nyilvánította. Ez persze nem jelenti, hogy máshol nem nyitnak végül bányát – és nem tarolják le megint a Tiszát, büntetlenül.